Frenar libre paso, por seguridad: AMLO

A pesar de que agentes migratorios desbarataron una caravana migrante que pasaba por Chiapas, procedente de Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay protección y acompañamiento a quienes cruzan por México rumbo a Estados Unidos debido a la inseguridad, sobre todo en el norte de México.

"No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad. Nosotros, desgraciadamente, en el norte hemos tenido problemas de asesinatos de migrantes en otros tiempos y no queremos eso", sostuvo. El lunes agentes migratorios usaron la fuerza para subir a los migrantes a vehículos oficiales.

Ante esto, en conferencia de prensa matutina, el mandatario enfatizó que la política de su Gobierno es el libre tránsito de los migrantes con acompañamiento debido a la inseguridad, sobre todo en la región norte del país, donde ha habido migrantes desaparecidos.

"La política es de protección y evitar que los expongan, que les hagan daño y que se protejan sus derechos humanos", sostuvo. Se comprometió a que no habrá cambio en la política migratoria del país.

El presidente urgió al Gobierno de Estados Unidos, así como a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a que destinen recursos para programas de desarrollo en los países de Honduras, El Salvador y Guatemala.

"Ellos [Estados Unidos] quisieran que no hubiese migrantes, pero eso se produce por las circunstancias de pobreza y abandono que existen en Honduras, El Salvador y Guatemala, en Centroamérica.

"El planteamiento de fondo al Gobierno de Estados Unidos es que con urgencia se apoye al desarrollo en los países hermanos de Centroamérica. Nosotros requerimos también inversión y han ofrecido que van a apoyar, pero lo más urgente es que se apoye con financiamiento a Honduras, El Salvador y Guatemala", pidió el presidente.

López Obrador sostuvo que el problema migratorio no se resuelve con deportaciones y dijo que en la etapa del presidente Barack Obama se deportó a más migrantes que en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump.

"No es un asunto de ahora y agregaría otra cosa, en ese tiempo las deportaciones eran mayoritariamente de mexicanos", detalló. Actualmente, según cifras del presidente, únicamente 16 % que migra del sur a Estados Unidos son mexicanos.

"No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, ni meternos en sus confrontaciones políticas. Tenemos una relación de amistad y al mismo tiempo estamos pidiendo que se atienda el problema con desarrollo", reiteró.

El jefe del Ejecutivo manifestó que su Gobierno ofrecerá visas de trabajo, pero antes se debe tener un registro para saber de qué país viajan, datos generales, sobre todo en el caso de familias y niños.

Afirmó que con ese registro se evitará el "enganche o el tráfico" de personas, es decir coyotes que cobran por trasladar a migrantes a la frontera norte.

"Ayuda humanitaria, alimentación, atención médica y seguimiento permanente hasta la frontera. La violencia mayor la tenemos en estados del norte y preferimos atender a la población migrante de Centroamérica en el sur-sureste", expuso.