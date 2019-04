Son los conservadores los que exigen paz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la exigencia de paz en el país es promovida por los conservadores que les molesta mucho las acciones de su gobierno.

"Entiendo la desesperación de los conservadores, que no les gusta, les molesta mucho lo que hacemos, les preocupa, porque ya no pueden saquear, no pueden robar".

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que las críticas por el asesinato de 13 persona en Minatitlán, Veracruz fueron usadas para desacreditarlo.

"Lo de Minatitlán lo utilizaron con ese propósito: 'A ver ¿y dónde está Andrés Manuel, que no se manifiesta, no se solidariza?', como si yo no fuese sensible. Yo lucho por ideales, por principios, le tengo un profundo amor al pueblo. Eso es lo que me impulsa para enfrentar las adversidades. Por eso estoy en esto".

En ese sentido, el Presidente deseó "con toda el alma" que nadie pierda la vida. "Es una circunstancia muy difícil", pero insistió en que su estrategia es el despliegue de los programas sociales, sobre todo en los jóvenes, para quitar la base social a los grupos criminales y se bajarán los índices delictivos con el apoyo de la Guardia Nacional.

En ese contexto el mandatario expresó su preocupación por el aumento en el consumo de droga sintética, porque mucha de la violencia generada en el país tiene que ver con el tráfico de estupefacientes.

Sobre el caso de productores de amapola en Guerrero, López Obrador reiteró que su gobierno buscará darles apoyos para que en lugar del enervante cultiven maíz que sea pagado a un precio más que justo.