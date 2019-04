Lo urbano no va con

"En su momento nos tocó ser el grupo de moda, lo que hacíamos era novedoso y sí fue la moda, pero una carrera como la nuestra es larga y siempre le apostamos a eso… los grupos que admiramos han tenido carreras largas", dijo Alfonso Pichardo en entrevista con El Siglo de Torreón.

El cantante reveló que la trayectoria de la agrupación no ha sido color de rosa ya que no siempre han estado en la cima.

"Hemos tenido momentos más altos, otro no tanto; hemos tenido discos que han pegado muchísimo y otros que no tuvieron la difusión que hubiésemos querido, pero es parte de todo y nosotros no vemos que tengamos que parar ya que hay mucho camino por recorrer aún", externó. Pichardo comentó que aunque varias bandas o solistas han recurrido al sonido urbano para permanecer en la música o llegarle a las nuevas generaciones, ellos no han tenido que inclinarse por esa opción.

"Con el género reguetón que está tan de moda nos han dicho que porque no incursionamos ahí y es que para nosotros no hay necesidad de cambiar lo que hacemos porque lo electrónico es lo que queremos hacer y el espacio creativo que nos gusta explorar", señaló.

El artista dijo que sus fans les han agradecido que sigan sacando nuevos sencillos como los más recientes, Sin etiquetas y Una hora más, ya que la radio ha sido invadida por rolas urbanas.

"La gente nos dice que se les hace una bocanada de aire fresco el poder oír en la radio un tema electro-pop, como el de nosotros, ante la invasión de las canciones urbanas, las cuales muchas veces suenan igual".

Sobre las citadas canciones que no forman parte de un disco, sin embargo, sí las tocan en sus conciertos, Alfonso explicó que han sido del agrado del público.

"Estamos presentado dos sencillos que son Sin etiquetas y Una hora más, de Lado a y Lado b, respectivamente; ya habíamos hecho esto de sacar dos temas bajo estos lados, como les llamamos nosotros a manera de decir que los lados a son las rolas que más suenan en radio, y los lados b son las que a veces no tienen tanta difusión porque son oscuras o introspectivas".

El video oficial de Sin etiquetas ya se estrenó en Youtube. Lleva más de un millón de visualizaciones en la plataforma de Youtube.

"Creo que es de esos videos muy al estilo de Moenia que llaman la atención en el sentido de que se percibe como muy cinematográfico y por otro lado es raro porque cuenta una historia que no sabes bien qué esta pasando y que te permite a ti como espectador llegar a tus propias conclusiones.

"Es una historia que no tiene mucho que ver con la canción como tal y eso es algo que nos gusta a nosotros y a los fans. Una hora más también tendrá video y de alguna manera tendrá una conexión con el de Sin etiquetas", detalló.

Alfonso Pichardo comentó que esperan traer pronto a Torreón su reciente gira de nombre Hagamos contacto.

"Estamos seguros que en breve llegaremos a Torreón, a la Comarca y nos darán mucho gusto que nos acompañen. Síganos en nuestras redes sociales".