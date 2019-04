Inician campañas en 10 municipios Suman 3 mil 400 sanciones al transporte

De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango, este 20 de abril podrán emprender sus actos proselitistas los candidatos a los Ayuntamientos de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero.

En este caso, dichas actividades implican el inicio de actividades también para los candidatos independientes con registro de Cuencamé, Héctor Eduardo Fabela Lomelí, y de Nombre de Dios, Héctor Daniel Mireles Durán.

El grupo 3, que es a su vez el más numeroso, concentra a los municipios con menor densidad poblacional y de electores, por lo que en su caso las campañas electorales iniciarán hasta el próximo 30 de abril pero, al igual que los que integran los grupos 1 y 2, concuirán el día 29 de mayo.

Dicho grupo está integrado por los municipios de Canelas, Coneto de Comonfort, Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil, Tepehuanes y Topia.

Los comicios de este año, en los que se renovarán los 39 Ayuntamientos, están programados a desarrollares el próximo 2 de junio.

el siglo de torreón

Así lo informó Rubén López Gallegos, vocero de la Subsecretaría de Vialidad y Transportes, quien señaló que hasta el momento no se han detectado casos de taxímetros alterados.

Manifestó que es común que los choferes de autobuses y taxis no acudan a pagar la multa correspondiente para sacar sus placas infraccionadas.

Sin embargo, las unidades del transporte público no pueden circular y ofrecer su servicio con la falta de una o las dos placas.

En ocasiones, lo mismo ocurre con la licencia de conducir, pues los conductores dejan pasar el tiempo y no acuden a pagar la multa y liberar el documento.

No es que los operadores no cuenten con licencia o carezcan de placas, lo que sucede es que no se preocupan por liberarlas cuando les fueron retiradas por una infracción.

Hay que mencionar que en este periodo vacacional de Semana Santa, la Subsecretaría de Vialidad y Transportes, ha implementado un operativo de revisión de documentos, que tiene como objetivo vigilar que se de una mejor atención a los usuarios.