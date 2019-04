Llegan días calurosos a la región

Esperan temperaturas más calurosas para los próximos días en la región lagunera.

Alonso Gómez Vizcarra, director de Protección Civil en Gómez Palacio, explicó que el frente frío número 52 trajo consigo una baja en las temperaturas mínimas de la región, de ahí que ayer se amaneció con un clima fresco, sin embargo, para este sábado se espera una recuperación en las mínimas.

"Se presentó el jueves algo de viento por este motivo, y en el cual, hubo una disminución mucho muy fresca por la mañana, pero se está recuperando, va a llegar a 30 grados y a partir de este sábado vamos a entrar nuevamente a lo que es el calor, estaremos hablando de temperaturas de 17 a 19 grados centígrados y las máximas van a ser de 32 a 34 grados, con cielo parcialmente despejado", comentó.

El funcionario municipal dijo que estas temperaturas se espera que se mantengan durante toda la semana y que sería complicado que otro sistema similar llegue a impactar a la región en los próximos días.

"Se descartan, hasta el momento, vientos, para este fin de semana, ya no habrá vientos debido a que ya está pasando este sistema frontal y no tenemos ningún fenómeno que pueda afectar aquí a la región", indicó, "lluvia se descarta totalmente, ahí hablaríamos de que dentro de ocho días, aproximadamente, podría haber algo de precipitación, según la imagen satelital en este momento, pero no hay precipitación para las próximas 72 horas".

Ayer la temperatura mínima fue de 15.2 grados centígrados por la mañana. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 52 se desplaza sobre la península de Yucatán y sureste de México, la masa de aire frío asociada mantiene evento de "norte" con velocidades de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas mayores a 50 kilómetros por hora en el sur del litoral del golfo de México y península de Yucatán.

En la Comarca Lagunera se pronostica un clima de cálido a caluroso por la mañana y muy caluroso por la tarde, con cielo despejado a medio nublado y viento moderado a fuerte con polvo.