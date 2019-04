Jazz con etiqueta mexicana

Neuma, el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, no es exclusivo para académicos, músicos o melómanos consagrados. Es un foro para las familias, para el vendedor ambulante y para el joven o adulto en condición de calle que se detiene a escuchar la música en los parques, teatros o museos donde se presenta.

"Ese es el público de México, el que más nos importa, el incluyente que pone a la misma altura al especialista y a la ama de casa, al musicólogo y al señor que vende dulces en una esquina", aseguró el maestro Gil Vázquez, director de Neuma, que en su segunda edición se llevará a cabo del 24 al 30 de abril, en 16 sedes de la capital del país.

En entrevista informó que este año contará con la actuación de artistas invitados de Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Guatemala y México. "Vi por primera vez una batería a los nueve años de edad y desde entonces la sigo tocando, siempre para un público variopinto, no selecto, porque la música es incluyente", destacó.

Congruente con esos principios, Gil Vázquez organiza Neuma y ofrece todos los conciertos de manera gratuita para quien los quiera escuchar. "El jazz vive en México y el mundo su momento cúspide y global, por la exhibición que tiene hoy en día y por el gusto que muestran los jóvenes; he visto rockeros y metaleros que interpretan jazz", dijo.

Justificó lo anterior al señalar que ese género musical rompe barreras y genera diálogos, porque desde su perspectiva y sentimiento artístico, el jazz es una "una conversación emotiva por sus mezclas, texturas y variantes. "Esta música es diversidad que evoluciona y se mueve a cada segundo, por eso llega hasta el alma de quien la escucha", subrayó.

A través de conciertos y actividades académicas, el festival busca difundir la cultura del jazz, como herramienta para la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos. Entre sus actividades, la segunda edición incluye tres clases magistrales y una conferencia impartida por especialistas que viajarán a México exclusivamente para este encuentro.

Gil Vázquez explicó que las sedes cubren las zonas centro, sur y nor-poniente de la capital, con espacios como el Museo de El Carmen, Biblioteca Benjamín Franklin, Foro Lindbergh, Teatro Ángela Peralta, Fonoteca Nacional, Casa de Francia en México, Centro Cultural Bucareli, Radio UNAM.

Así como los clubes de jazz Zinco Jazz Club, Casa Franca, Parker and Lennox, Fréims, y Jazzatlán Capital.

"Trabajar en 16 sedes no es fácil, porque representa 16 distintos permisos, trámites para la movilidad de los espectadores, acuerdos y una serie de requisitos por cumplir. Sin embargo, el motor que nos mueve es la amistad".

"Muchos amigos colaboran desde sus trincheras para dar forma y vida al festival que en su primera edición nos dejó una gran experiencia", anotó.

El baterista e ingeniero en audio, mencionó que a lo largo de estos años se ha relacionado con personas, empresas e instituciones públicas y privadas para realizar alianzas que permiten concretar proyectos culturales como éste. "Cuando comenzamos a hacer este festival sabíamos hacia dónde íbamos, y en el constante hacer, ha ido evolucionando".

Puso en relieve que el festival ha cambiado, sobre todo, porque es una oferta muy nutritiva y porque México no tenía un evento de esta naturaleza. "Reunimos a grupos de jazz de talla internacional que de no venir al festival, sería prácticamente imposible verlos en vivo", dijo, y añadió que la gratuidad de los conciertos es un plus adicional que ofrece.

En su segunda edición Neuma contará con los guitarristas Filippo Cosentino y Simone Gubbiotti (Italia), el saxofonista Frédéric Borey (Francia), el saxofonista Tobias Delius (Alemania), el baterista Gerald Cleaver (Estados Unidos), el pianista Javier Arrivillaga (Guatemala) y una pléyade de jazzistas mexicanos que han dado fama mundial a su obra.

Entre ellos, citó, están la cantante Iraida Noriega, el guitarrista David Valles, Alex Mercado Trío, el contrabajista Israel Cupich, al artista sonoro Alyosha Barreiro, el Fastrío, el baterista Adrián Oropeza, el Swing México Jazz Band, el Ensamble de Música DIM y el Ensamble de la Escuela Superior de Música, entre otros artistas de México y el mundo.

"Eso significa una interesante mezcla de estilos y personalidades que enriquecerán el gusto de los amantes del género en la Ciudad de México. Ese es uno de los objetivos del festival Neuma, que cuenta con la certificación del Día Internacional del Jazz que instituyó la UNESCO en 2011 y que se celebra el 30 de abril de cada año", destacó Vázquez.

Al concluir la entrevista, Gil Vázquez comentó que todos los conciertos se grabarán y serán donados a la Fonoteca Nacional, y que en su primera edición, en abril de 2018, impactó a un público que superó las cinco mil personas que asistieron a 11 conciertos gratuitos, además de talleres y clases magistrales celebrados en el Centro Cultural El Rule, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad.

El fin de semana será de jazz en todo México con el evento Jazztival Michoacán, el cual comienza el mismo día, 24 de abril pero en el estado del centro del país. Para esta edición, por primera vez, se llevará a cabo el Concurso Estatal y el Nacional Estudiantil de Ensambles de Jazz, cuya convocatoria se puede consultar en las redes sociales del Jazztival y de la Secum.

El titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), Claudio Méndez Fernández, explicó que desde el 2003 se ha convertido en un referente de la música en México, donde se conjunta a lo mejor de este estilo.

Añadió que si bien, se da preponderancia a la música de jazz, en esta edición habrá cabida para otras actividades como: cuentos con temática jazzística, poemarios, recopilaciones de periodismo cultural, así como exposiciones pictóricas; además, con la preocupación de impulsar la educación musical desde temprana edad.

