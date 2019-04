'Aseguradas', dos mil 505 casillas

Durante la jornada electoral del próximo 2 de junio, en la que los duranguenses votarán para elegir a quienes integrarán los 39 Ayuntamientos durante el próximo trienio, se instalarán dos mil 505 casillas en toda la entidad.

Así lo confirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango, Matías Chiquito Díaz de León, al referir que ya se integraron las mesas directivas para dichas casillas.

Los siete funcionarios de casilla, que estarán a cargo de la recepción de los votos, iniciaron ya su capacitación, la cual terminará el 31 de mayo.

En tal sentido, el funcionario electoral afirmó que en Durango fue mínima la negativa de personas invitadas a participar en la jornada de comicios.

"Se hablaba de un seis por ciento de rechazos, es un seis por ciento de ciudadanos que tuvieron alguna complicación por participar, pero realmente rechazos, negativas, ciudadanos que nos dicen a secas: no quiero, es el 1.5 por ciento. Son dos mil 500 ciudadanos en todo el estado, son los que nos dijeron: no quiero ir; no tenían pretexto", mencionó.

Y enfatizó que la mayoría de quienes no accedieron a participar como funcionarios de casilla argumentaron que no podían, por sus múltiples ocupaciones, y sólo unos cuantos porque no quisieron hacerlo.

No obstante, se logró la integración de las mesas directivas de casilla que se había programado.

A decir del entrevistado, en el caso de Durango tradicionalmente se ha logrado instalar la totalidad de las casillas, por lo que se prevé que este proceso no sea la excepción.

"A lo mejor es difícil llegar a todos los rincones, pero en el medio rural siempre hay una participación muy solidaria y responsable en los procesos electorales", señaló.

El próximo 2 de junio se elegirán alcaldes para 39 municipios del estado, 39 sindicaturas y 327 regidurías. En total son 405 cargos los que están en disputa.

La Lista Nominal está integrada por un millón 309 mil 198 ciudadanos, con base en el corte del 29 de marzo de 2019 que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), quienes podrán votar durante la jornada electoral.