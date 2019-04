La lagunera que venció sus miedos y llegó a La Voz

Hay una lagunera que decidió hacer a un lado miedos e inseguridades para hacer realidad uno de sus sueños: cantar.

Su nombre es Paulina Sosa, y con tan solo 19 años de edad ya forma parte del equipo de Belinda en La Voz Azteca. Fue seleccionada el pasado martes.

Paulina visitó El Siglo de Torreón y el foro de Siglo TV con el fin de hablar de su ingreso al programa y su pasión por la música.

La intérprete de Bella traición eligió a Pau, sin embargo, le recomendó a la torreonense que aprendiera a escuchar la música y a seguir el ritmo, esto porque se desfasó cantando Jueves, de La Oreja de Van Gogh, en la audición.

"Lo que pasa es que tenía miedo y nervios, pero seguí adelante porque me dije a mí misma: 'hoy tengo que vencer mis miedos y superarlos'".

Sosa alcanzó su objetivo logrando que Beli la incorporara a sus filas, algo por lo que Paulina siempre le estará agradecida.

"Siempre he admirado a Belinda porque he seguido su música y en verdad que estoy muy contenta de que mi voz haya sido de su agrado".

Contrario a Valeria Cárdenas y Joab Zúñiga -los otros participantes de La Voz hasta ahora-, Paulina no canta en bares o con bandas establecidas.

"He ido a cantar en algunos sitios que me han invitado. Casi no me daba a conocer porque me daba pena o me ponía nerviosa", relató.

Paulina reveló que, además de cantar, compone y espera que muy pronto sus melodías sean escuchadas no solo a nivel local, sino también nacional.

"En mis ratos libres compongo, es algo que se me da mucho. Mis emociones y sentimientos me han dado bastante material", externó.

A Sosa le fascinan distintos géneros, como el rock, el pop y el punk. Una de sus bandas favoritas es La Oreja de Van Gogh.

"Por eso es que canté Jueves en la audición, es una canción de La Oreja que significa mucho para mí porque la interpreté hace tiempo para obtener una beca".

Además de cantar, Paulina estudia la carrera de Administración de empresas en hospitalidad. Su idea es compaginar ambas actividades.

"Quiero experimentar en los escenarios, sin embargo, de igual manera deseo contar con una carrera y dejar que la vida me sorprenda".

Paulina agradeció a su familia y a los laguneros el apoyo que le están brindado en su anhelo por brillar en la música.

"Mi mamá me acompañó a la audición y estaba toda emocionada, supongo la vieron en la TV. Gracias a mis familiares, amigos y a la gente de mi tierra por ser mis cómplices".

