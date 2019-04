Liberan a periodista en Nicaragua

Un periodista, capturado este miércoles mientras cubría una protesta contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, denunció haber sido víctima de robo y tortura por parte de agentes de la Policía Nacional, quienes supuestamente abusaron de al menos una mujer detenida.

“Me robaron absolutamente todo lo que andaba en los bolsillos.

“Constantemente nos decían: no me mirés a la cara, la mirada al suelo, si me mirás a la cara te pego tu turcazo (golpe), y me seguían golpeando”, dijo el periodista Abixael Mogollón, luego de ser liberado este mismo miércoles.

El suceso ocurrió al sureste de Managua, cuando un grupo de opositores pretendía reunirse para participar en una protesta masiva contra Ortega.