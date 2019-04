Denuncian abuso policiaco en Torreón

"Denise" no deja de morderse las uñas, no ha podido dormir mucho en los últimos días y sus ojos se notan enrojecidos, tiene la mirada arriba ante el temor de que puedan venir por ella otra vez. En sus brazos luce moretones, rasguños y rastros de golpes, tiene 16 años de edad y fue detenida el lunes 8 de abril por elementos de la Policía de Torreón, "me golpearon, me dijeron que me iban a violar".

La joven afirma que se encontraba dormida en su domicilio de la colonia Bocanegra de Torreón. Alrededor de las 04:20 horas escuchó sonidos de sirenas, gritos de mujeres y golpes cerca de su ventana, ella salió a su banqueta a ver lo que sucedía. De lejos observó a un grupo de patrulleros municipales sometiendo a una de sus amigas, también vecina del sector. Sin pensarlo, se acercó para preguntarle a los uniformados el motivo de la detención.

"Vi que estaban golpeando a mi amiga, la tenían tirada y entre muchos policías le ponían la chicharra y la golpeaban, entonces empecé a decirles que por qué le pagaban, que era una mujer… empezaron a decirme muchas groserías, uno vino y me agarró del cuello, me llevaba casi arrastrando a la patrulla, me puso las esposas y me subió; pues yo le decía que porqué me subía, yo no estaba haciendo nada, yo hasta andaba con mi ropa para dormir".

Junto con "Denise", otros dos jóvenes menores de edad fueron detenidos, esposados y subidos a la parte de atrás de una patrulla. Se les llevó a las instalaciones de detención ubicadas en la calzada Colón y se pudieron dar cuenta que varios de sus vecinos y conocidos estaban ahí también, "agarraron parejo, nos llevaron a todos", dice la menor, quien a partir de ese momento comenzó a vivir lo que describe como una "pesadilla". Afirma que lo peor estaba por venir.

Así quedó lesionado uno de los menores que fue detenido. (ESPECIAL)

Los hechos se registraron en punto de las 04:20 horas en el cruce de la calle Aztlán y la avenida De la Paz de la colonia Bocanegra. En un domicilio del sector estaba finalizando el festejo de cumpleaños de la madre de la familia, había mesas en la banqueta, los hijos, sobrinos y primos estaban recogiendo todo para terminar, justo en ese momento observaron que uno de sus vecinos, "El Güero", corría desde una esquina, era perseguido por elementos de la Policía Preventiva, quienes lo alcanzaron a escasos metros de ellos.

"Le empezaron a pegar, lo tiraron al piso y ahí le seguían pegando, ellos les empezaron a decir que ya no le pegaran, que se tranquilizaran, ahí agarraron a los chavos, y pues las señoras se metieron, así empezó todo. Ellos (policías) hicieron el desorden y ya no supieron controlarlo, por eso subieron a los que pudieron a las patrullas, se pasaron la verdad", señala una de las vecinas de la calle Aztlán, quien prefiere omitir su nombre ante el temor de represalias.

Durante varios minutos, los agentes llevaron a cabo una serie de detenciones en ese lugar, se trató de al menos una decena de personas entre las que se encontraban la joven "Denise" de 16 años de edad, dos varones de 15 y 17 años respectivamente, además de otras personas de entre 20 y 44 años de edad, algunos parte del festejo que estaba terminando, otros afirman que sólo salieron a "ver lo que pasaba con sus vecinos", terminaron en las celdas de la calzada Colón esa madrugada del lunes 8 de abril.

Existen incluso diversos videos sobre lo ocurrido en esos momentos, a los que también tuvo acceso El Siglo de Torreón, en algunas de las imágenes incluso se pueden observar a elementos preventivos con sus armas de fuego al descubierto, cortando cartucho, lanzado insultos y exigiendo que los presentes no grabaran con sus teléfonos celulares. También se observa que algunas personas lanzan insultos a los oficiales y piden liberar a quienes estaban arriba de las patrullas. Se contabilizan al menos diez patrullas, aunque la cifra exacta aún es desconocida.

Policía “corta cartucho” en la detención. (ESPECIAL)

A partir de entonces, separaron a las mujeres de los varones, a las primeras las colocaron en la zona del estacionamiento de las patrullas y presuntamente desde ese momento comenzaron las agresiones más graves, algunas incluso de tipo sexual. A los hombres los colocaron en una zona diferente, presuntamente también los sometieron a torturas e insultos de toda clase.

"Nos pusieron a las tres (mujeres) luego pasaban y nos metían cachetadas, y así con el puño cerrado, nos agarraban y nos jalaban el pelo, nos decían muchas cosas, que éramos unas 'putas' y que andábamos 'cricas', luego nos separaron y me llevaron afuera de los baños, nunca dejaron que les viéramos la cara, pasaron y me manoseaban, me dijeron que me iban a violar, yo no quise llorar nunca para que no me vieran con miedo, no quería que se burlaran de mi, pero me empezaron a tomar fotos con sus teléfonos… Yo les dije que quería ir al baño, ahí en unas 'celdillas' me dijeron que hiciera, tenían unos botes y querían que hiciera ahí enfrente de todos, para que me vieran, en todo ese tiempo yo escuchaba que le pegaban a los otros detenidos, gritaban y pedían ayuda", narra la joven, quien se mantuvo incomunicada por varias horas a pesar de que solicitaba el derecho a hacer su llamada.

A "Denise" y los otros dos menores de edad los mantuvieron hasta que amaneció en las instalaciones de la calzada Colón, durante ese tiempo presuntamente se les mantuvo incomunicados, aunque ya se les había dicho que habían sido acusados del delito de robo y de resistencia a la autoridad, los llevaron entonces a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Coahuila sobre el periférico de Torreón, hasta cerca de la una de la tarde fueron entregados a sus padres, quienes tuvieron que pagar dos mil pesos o "iban a ser llevados al centro para menores". No se les entregó ningún recibo, tampoco alguna hoja para que pudieran conocer los motivos de la detención o la consignación ante el Ministerio Público.

La madre de uno de los menores afirma que, al enterarse de que habían detenido a su hijo, quien se encontraba en el festejo de la zona, acudió de inmediato a las celdas de la calzada Colón para solicitar información, le indicaron que no tenía permitido verlo y que había sido acusado de robo, por lo que sería llevado ante las autoridades ministeriales al Periférico. Señala que al llegar le indicaron que sería trasladado al centro de procesamiento de menores fuera de la región, a menos de que pagara 2 mil pesos en efectivo y antes de las tres de la tarde del mismo lunes, de lo contrario "no podían hacer nada para ayudarlo".

"Somos gente trabajadora, humilde, salí a pedir dinero a las vecinas y a mi esposo le dije que teníamos que vender algo, tuvimos que deshacernos de una bocina y de otras cosas, ya cuando llegamos a pagar, ellos guardaron el efectivo en el cajón y no nos dieron nada de recibos, nada más nos dijeron en dónde íbamos a ir por los menores detenidos… Ya cuando hablamos con el abogado nos dimos cuenta que nos robaron, se aprovechan de la ignorancia de la gente", señala la madre de familia.

Sobre los detenidos mayores de edad, al estar también incomunicados y sufrir lesiones diversas, los familiares interpusieron el recurso de amparo con Número de Folio 354/2019 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, mismo que ordenó la liberación inmediata de cinco personas por las posibles "transgresiones a los derechos humanos", situación que ocurrió hasta el día martes 9 de abril, cuando ya se encontraban en el Centro Penitenciario de Torreón.

Cabe señalar que, a la par del recurso de amparo, la representación legal de los detenidos acudió a la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), ahí solicitó que un actuario certificara la situación de la detención de los mayores de edad y se revisaran los detalles de las detenciones de los menores, sin embargo, dicha oficina informó que era necesaria una autorización de las oficinas en Saltillo, lo que representa una omisión de actuación que incluso derivó en un recurso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el documento se pide que se revise la actuación de la CDHEC al tratarse de un tema de "amenaza a los derechos humanos"; hasta el miércoles 17 de abril, ambos recursos se encontraban abiertos y pendientes de resolución formal.

Una vez que los afectados principales y sus familiares pudieron obtener su libertad durante el martes 9 de abril en la noche, acudieron al Hospital de la Cruz Roja de Torreón para atender sus lesiones, causadas presuntamente durante las detenciones, El Siglo de Torreón tuvo acceso a los certificados médicos de al menos nueve personas afectadas (incluyendo los tres menores de edad), dicha información coincide con la narración de los hechos de las presuntas víctimas, además se detalla en todos los documentos que las lesiones fueron ocasionadas por "agresiones violentas" y "mecanismo contundente".

En el caso de la joven "Denise", incluso se ordenaron radiografías de la zona cervical de la columna, pero por falta de recursos económicos de la propia familia no se pudieron realizar, "mi mamá se gastó todo el dinero en la Fiscalía, nos quedamos sin nada", afirma la joven quien hasta el pasado fin de semana seguía manifestando dolor intenso en el cuello, presuntamente causado por los jalones de cabello y las cachetadas que recibió de parte de los policías municipales.

Sobre los presuntos abusos, los afectados decidieron interponer diversas denuncias ante la Fiscalía del Estado de Coahuila en la Delegación Laguna I, destacan los números de expediente 02232/TOR/UATTOR/2019 y 02233/TOR/UATTOR/2019, en las cuales refieren el delito de "ABUSO VIOLENTO DE AUTORIDAD" en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, no obstante, el caso de mayor gravedad es precisamente el de la joven "Denise", cuyos padres decidieron proceder ante el Centro de Justicia para la Mujer de la ciudad de Torreón, ahí se generó el oficio FGE/CUADT/315/2019 el día 10 de abril de 2019, además del número de expediente 000634/TOR/UATCJEM/2019, en dichas declaraciones se detallan los presuntos tocamientos lascivos de los elementos de la Policía de Torreón, la violación a sus derechos como mujer y menor de edad, además de las presuntas agresiones físicas que le dejaron lesiones.

La actuación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se encuentra regulada, en primera instancia, por la autoridad municipal a través de su "Bando de Policía y de Buen Gobierno para el Municipio de Torreón", mismo que especifica en su Artículo 122 que:

"Queda prohibida cualquier forma de detención injustificada o de incomunicación, en el caso de menores de edad, niñas, niños o adolescentes, se deberá pedir el apoyo de la unidad de adolescentes en problemas con la ley, asegurarlos y dar aviso inmediato a la madre, padre o quienes ejerzan la patria potestad, respetando en todo momento los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con la constitución y tratados internacionales".

El documento además se encuentra basado en temas de lenguaje incluyente, no sexista y de respeto, además de que está orientado a la protección y reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales adheridos a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, el documento fue promovido desde el año 2018.

Como parte del protocolo de respeto a los derechos de los menores, se debe de evitar en todo momento esposarlos, mostrarlos ante los medios de comunicación y asignarles una zona de traslado, resguardo y procesamiento especial, esto mientras se les informa sobre las faltas cometidas.

En las denuncias que se han interpuesto, los testimonios coinciden que sólo pudieron registrarse algunos números de unidad, esto debido al caos que prevaleció en esos momentos, señalan directamente a las patrullas 35238, 35228, 35246, 35233 y 35256, mismas que además aparecen en los videos de redes sociales y que también coinciden con los testimonios de otros involucrados, tal es el caso de la joven "Yovana" de 24 años, madre de familia que también fue detenida y presuntamente golpeada por los elementos durante la trifulca.

La mujer asegura que se encontraba limpiando una mesa al finalizar la fiesta de su madre, alrededor de las 04:20 horas observó que los policías agredían a "El Güero" y notó que sus familiares comenzaban a recibir insultos de los elementos preventivos, al acercarse a defenderlos recibió un golpe en el tórax y luego fue sometida y esposada por los agentes, quienes la llevaron junto con el resto de los detenidos a los patios de las instalaciones en la calzada Colón, "Yovana" afirma que además de golpes en las piernas, la espalda y los jalones de cabello, le realizaron insultos y calumnias de toda clase.

"Me decían que era una cualquiera… que nos iba a cargar la chingada, me agarraron a patadas, me estiraron de las greñas, ahorita casi no puedo oír de este lado (izquierdo) porque me pegaron ahí, así como si fuera un costal… yo no pude hablarle a nadie, me dolía la cabeza y el cuerpo, nada más me dieron una pastilla, pero no me dijeron de qué era y por el dolor me la tomé", señala la mujer.

El Siglo de Torreón acudió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para solicitar un informe oficial respecto al caso de las detenciones, o bien, una postura respecto a los hechos ocurridos el pasado 8 de abril en la colonia Bocanegra, hasta el miércoles 17 de abril en la noche no se había recibido una respuesta de parte del director Primo Francisco García Cervantes, o bien, del departamento de Comunicación Social de la corporación.

Cabe señalar que, en la información que diariamente se reporta a la prensa sobre los hechos y detenciones destacadas de la propia Dirección de Seguridad Pública de Torreón, tampoco se hizo mención alguna en las novedades del pasado lunes 8 de abril, ni en los días posteriores.

Alzan la voz contra los elementos de la Policía Municipal de Torreón

