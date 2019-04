En Cuba mandamos los cubanos: Diaz-Canel a Trump

"En Cuba mandamos los cubanos", agregó, "y no cambiará la actitud frente a los que sostienen la espada contra nosotros", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter este miércoles, informó el portal oficial Cuba Debate.

The attitude will not change in face of those holding the sword against us. We Cubans don't surrender nor do we accept laws over our destiny that are not in the Constitution. In #Cuba , Cubans are in charge. #Cuba relies in her strengths and our dignity. #SomosCuba pic.twitter.com/lrUqZPvPct

Estados Unidos anunció este miércoles que activará plenamente el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, diseñado para presionar a inversores extranjeros interesados en hacer negocios legítimos con la mayor de las Antillas, mediante litigios ante cortes de ese país.

El secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dio a conocer también desde Miami nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses y al envío de remesas monetarias a Cuba.

En otro tuit, el presidente cubano dijo que "El Título III no es peor que el I ni el II, que están en la cartera de acciones contra todo el pueblo de Cuba. Nadie va a arrebatarnos, ni por la seducción ni por la fuerza, la Patria que los padres nos ganaron de pie".

Title III is not any worse than Titles I and II, that are part of the array of actions against all the people of #Cuba. No one is going to take away from us, neither by allurement or by force, "the Homeland the forefathers won us standing". We Cubans are not surrendering. pic.twitter.com/rtg70vsSvK