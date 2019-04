Presidentes de Latinoamérica lamentan muerte de Alan García

Presidentes de países de América Latina y políticos peruanos lamentaron hoy la muerte del exmandatario de Perú, Alan García Pérez, quien se dio un disparo en la cabeza, en momentos en que era arrestado.

El mandatario peruano Martín Vizcarra expresó a través de su cuenta de la red Twitter que está consternado por el fallecimiento de García Pérez, de 69 años, y envió sus condolencias a la familia.

“Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”, manifestó Vizcarra.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, también escribió en la misma red social que está conmovido “con la muerte del expresidente de Perú, Alan García. Nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba”.

El mandatario chileno Sebastián Piñera destacó el trabajo que realizaron juntos como presidentes y se solidarizó con la familia de García Pérez.

“Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia”, expresó en un tuit.

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, dijo que “Lamento profundamente la pérdida del presidente Alan García en estas terribles circunstancias. Hago llegar mis condolencias a sus familiares y a sus compañeros apristas”, manifestó en Twitter.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, cuestionó las circunstancias en las que falleció el exgobernante peruano.

“Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. ¡Ya basta de tanto abuso! Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites. Que no se puede jugar con honra y libertad de las personas. Un abrazo solidario a su familia”, señaló Correa en un tuit.

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, llamó a reflexionar sobre la judicialización de la política.

“A propósito de la muerte de mi amigo y copartidario, Alan García. La lamentable muerte de Alan García nos obliga a reflexionar sobre la judicialización de la política. No podemos seguir convirtiendo los estrados judiciales en escenarios de confrontación política”, indicó en su cuenta de la red Twitter.

“Los jueces y fiscales no deben aceptar que los estrados judiciales se conviertan en escenarios de confrontación política, va en detrimento de los derechos al debido proceso que tienen los investigados y procesados”, agregó en otro tuit.

El también exmandatario colombiano Álvaro Uribe, recordó al exgobernante peruano. “El ex Presidente Alan García fue un buen amigo de Colombia, las relaciones con su reciente 'Gbno' fueron excelentes. Solidaridad con los suyos”, expresó en un tuit.

La excongresista peruano Keiko Fujimori en un tuit manifestó “con mucha tristeza recibo la noticia de la trágica partida del expresidente Alan García Pérez. Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del Partido Aprista Peruano. Elevo mis oraciones por él y sus seres queridos”, .

El exgobernante peruano Ollanta Humala expresó que “Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos”.

Alan García Pérez, quien gobernó Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, falleció este miércoles tras dispararse en la cabeza, luego que la Policía Nacional llegó hasta su domicilio para ejecutar una orden de detención preliminar en el marco de la investigación por corrupción en el caso de la empresa brasileña Odebrecht.