Excarcela a 636 presos; solo 18 son opositores

El Gobierno de Nicaragua anunció ayer la excarcelación de 636 personas, pero la oposición denunció que apenas 18 son opositores que estuvieron involucrados en protestas contra el presidente Daniel Ortega. La medida del ejecutivo supone un incumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo, según la oposición.

"El engaño y la falsedad no funciona en Nicaragua ni con la comunidad internacional", indicó la opositora Alianza Cívica en un comunicado. "No se puede pretender que mediante falsas comunicaciones van a cesar las presiones y sanciones contra el Gobierno, que continúa evidenciando que no está dispuesto a cumplir con lo que ha firmado". El Gobierno y la oposición se sentaron a la mesa de negociaciones en febrero en un nuevo intento de poner fin a un año de crisis política, pero hasta ahora los avances han sido escasos.

De hecho, de forma paralela a la excarcelación, la policía negó una marcha opositora convocada para el miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de las protestas, aunque en los acuerdos el Gobierno se comprometió a garantizar la libertad de manifestación. En el escueto comunicado divulgado el martes por la mañana, el Ministerio de Gobernación se limitó a indicar que los excarcelados eran presos detenidos "por distintas razones" que estaban recluidos en diversos centros penitenciarios y que han sido enviados a su domicilio con el beneficio de "convivencia familiar".