Becky G no consigue destacar con música en inglés

Becky G no se da por vencida, quiere colocarse una vez más en la cima las listas de ventas y popularidad de Estados Unidos con un tema completamente en inglés, igual que lo hizo en 2014 con "Shower", y que fue top 10.

Hace unos días lanzó "Green Light Go" para alcanzar esta meta, pero sólo ha logrado 2 millones de reproducciones en YouTube.

Desde que Becky G se incursionó en el género urbano ha tratado con dos temas en inglés: "Zooted" con Farruko y "Montana" en julio del 2018 que alcanzó un éxito sin precedentes con 33 millones de reproducciones en YouTube y apenas los 20 millones en Spotify. Y "LBD" lanzado en febrero que pasó desapercibido ya que apenas logró 7 millones de reproducciones en YouTube.

Pareciese que la cantante no atrapa a su público con temas interpretados en inglés. En 2014 y 2015 quiso repetir el éxito de "Shower" con los sucesores: "Can’t stop dancing", "Loving so hard", "Break a sweet", entre otros, pero no lo igualaron o superaron.

Desde que Becky le dio un giro a su carrera musical e intentó con el idioma y sonidos más apegados a sus raíces, se quitó el nombre de One Hit Wonder y finalmente alcanzó el éxito otra vez cuando grabó en español.

"Sola", "Mangú", "Todo Cambio", "Booty", "Mala Mía", "Díganle" y la canción que la consolidaría en el género urbano "Mayores" junto a Bad Bunny, misma que superó en vistas en YouTube a Taylor Swift y su "Look what you made me do", canción que llevaba la batuta en popularidad en 2017, con más de 1 billón 500 millones de reproducciones. Y "Sin Pijama" junto a Natti Natasha le dio su segunda mejor posición en el Billboard Hot 100 y el premio Lo Nuestro a Canción Urbana del Año.

Su última colaboración fue "Banana", un tema que se desprende del álbum "Kisses" de Anitta, en el que Becky G canta los dos idiomas bajo el ritmo urbano y funk. "Banana" ya superó las 20 millones de reproducciones en YouTube, aún sin ser un sencillo oficial.

Actualmente la artista está nominada a los premios Latin Billboard como Mejor artista femenina y el 19 de abril publicará el sencillo "La Respuesta" con Maluma, que tendrá competencia directa con Madonna quién también estrena melodía con el colombiano dos días antes.