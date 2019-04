Garantizan guardias en IMSS Torreón por vacaciones

La delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se mantendrá personal del guardia durante los días jueves, viernes y sábado, los cuales están catalogados como “inhábiles” para el personal sindicalizado de las clínicas en la entidad, incluyendo las de la Comarca Lagunera.

Se informó que se trabajará con normalidad en todas las zonas de urgencias en las clínicas de la región, se encuentra además garantizada la presencia en los diferentes turnos de especialistas y personal de enfermería necesario.

Señalaron que, en el caso de citas para los diversos departamentos que se encuentren programadas para esos días, se debe acudir con normalidad debido a que habrá personal programado previamente para la atención de dichos trámites.

No obstante, llamaron a los usuarios que no tengan citas, procedimientos o trámites programados previamente, a no presentarse en las zonas de consultas o atención general, pues la atención regular abierta y sin cita está programada a partir del próximo lunes 22 de abril en los horarios regulares.