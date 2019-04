"Frágil e irresponsable", comunicado de AMLO: Añorve

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Manuel Añorve Baños del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reprobó el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa y sostuvo que es un documento "muy frágil e irresponsable".

Dijo que es un memorándum inconstitucional, que no tiene validez jurídica y va en contra de tres artículos el 49, 72 y 89 de la Constitución.

Apuntó que sin asumir postura en apoyo de lo que es la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, "entro en defensa de nuestra Constitución, pues la derogación de leyes o decretos no se puede realizar por memorándums a título personal".

Se deben observar pasos que señala el artículo 72 constitucional, el cual señala que para formar una ley y derogarla, se requiere de una iniciativa, un dictamen, su aprobación y una entrada en vigor.

"Se señala perfectamente bien cuáles son los pasos constitucionales y debemos recordarle al Ejecutivo federal que tenemos 200 años de historia legislativa y que el artículo 89 habla de la observancia y obligación del Presidente de nuestra Constitución".

Añorve Baños explicó que "el artículo 49 señala que una persona no puede tener dos o más poderes de la Unión, ya que no estamos en la época de Santana, que es fácilmente impugnable y que no puede tomar ese tipo de decisiones inconstitucionales".

Con esa decisión, "lo único que refleja es que la nueva Reforma Educativa, que se anunció con bombo y platillo, se circunscribió a un dime y direte, un pleito entre la Sección 22 y el poder Ejecutivo", y significa que no trae el objetivo de fortalecer la educación en México, la enseñanza de calidad, excelencia en beneficio de los niños, los jóvenes y de los niveles superiores.

El priista afirmó que López Obrador "no puede gobernar con memorándums, además de que es muy frágil lo que él está emitiendo, que son medidas populistas que no van a tener validez jurídica, y es un mensaje de presión al magisterio disidente".

"La nueva Reforma Educativa quedó atrás y se convierte en un pleito entre la sección 22 y el Ejecutivo federal", aseguró. Recordó que cuando "López Obrador gobernó en la Ciudad de México lo hizo con bandos, y ahora quiere gobernar el país con memorándums, y en ello está equivocado".