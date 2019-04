Más de 5 mil migrantes avanzan hacia los EUA

Congregados en una caravana, más de 5 mil migrantes, iniciaron la madrugada de este lunes su viaje con destino a Estados Unidos, a través de territorio mexicano.

Al contingente de unos 2 mil centroamericanos, quienes ingresaron el fin de semana a territorio nacional por la fuerza -tras romper los candados del portón que comunica al Puerto Fronterizo de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala- se unieron otros migrantes que estaban varados en esta ciudad.

El contingente, integrado por una fuerte cantidad de menores, mujeres con niños en brazos y embarazadas, además de hombres y adultos mayores, inició su camino a las 03:00 de la mañana de este lunes, con el objetivo de llegar a la cabecera municipal de Huixtla para descansar.

Bajo los fuertes rayos del sol, que provoca temperaturas de 38 grados con sensación térmica de 40, los migrantes, en su mayoría provenientes de Honduras, el Salvador, Guatemala y Nicaragua, caminaron sobre la carretera Tapachula-Huixtla.

Cargando mochilas y un cobertor al hombre, así como a su hijo de cinco años en el cuello, caminaba Geovay, un joven hondureño que junto con su esposa decidió dejar atrás la pobreza y violencia de su país para buscar mejores condiciones en Estados Unidos.

A esta caravana también se unió un grupo perteneciente a la comunidad LGBT, que huyen de la discriminación y violencia que son objeto en sus países.

"Abandono mi país por la discriminación que somos objeto por nuestro género, somos abusados y amenazados por las pandillas y no tenemos empleo", explicó Nanci, quien confesó que fue abusada sexualmente en dos ocasiones por pandilleros.

"Por mi genero me han maltratado bastante, no me dan trabajo; quiero vivir en un país libre, donde por lo menos me traten mejor", agregó.

Tras caminar 25 kilómetros en 10 horas, el grupo llegó a la garita migratoria de Huehuetán, la cual se encontraba custodiada por agentes de la Policía Federal. "¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo! ¡Viva México! ¡Viva México!", coreaba el contingente mientras cruzaban la grieta migratoria ante la mirada de los agentes federales.