Se opone a cobro federal de tenencia

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo estar en desacuerdo sobre contar con un sistema federalizado para el impuesto de la tenencia vehicular, medida que fue defendida por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados.

"Yo no estoy de acuerdo pero bueno, es una cuestión del Gobierno federal, sin embargo, en mi caso hay un compromiso de no aumentar impuestos que creo que además, ello, hoy nos lleva a muchas situaciones que tenemos que enfrentar, no con el aumento de impuestos sino realmente con el cobro del padrón real que tenemos como gobierno, tanto en los distintos impuestos pero sobre todo el que hoy nos ocupa que es el impuesto de tenencia vehicular", mencionó.

El mandatario estatal dijo que no sabe si "revivir" el cobro de tenencia vehicular como impuesto federal sea factible y añadió que "yo creo que los Municipios tampoco están de acuerdo en que se pueda absorber el cobro del Predial, es el único ingreso del que realmente pueden echar mano los Ayuntamientos y de manera inmediata también el Gobierno del Estado".

"Coahuila particularmente, por cada peso que aporta pues es insignificante lo que nos regresan, cerca de tres pesos y eso pues para nosotros, hay estados que no aportan esa cantidad", comentó.

De acuerdo con el legislador de Morena, de contar con un sistema federalizado para el impuesto de la tenencia vehicular, se recaudarían casi 32 mil millones de pesos anuales, recursos que serían útiles para hacer frente a los compromisos con los ciudadanos. Este impuesto es un gravamen que existe desde 1961, cuando su cobro era de carácter federal "y 100 por ciento participable, es decir, que los estados podían utilizarlo para su gasto público".