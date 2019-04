Con fuerza para trabajar y superarse

Apolonio Montelongo Rodríguez tiene 70 años y fuerzas suficientes para trabajar. Sin embargo, no le ha sido fácil conseguir un empleo, pese a que tiene amplia experiencia en el manejo del torno.

Durante la feria del empleo que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Plaza Mayor de esta ciudad, Apolonio acudió a probar suerte.

Acompañado de su fiel bicicleta, llegó desde temprano para solicitar informes en los diferentes módulos que se instalaron en la plancha de la plaza.

Él vive en la colonia Vicente Guerrero en la ciudad de Torreón, pero se traslada a diario a un centro comercial en la ciudad de Gómez Palacio, donde labora como parquero (ayuda a estacionar autos).

Aunque le deja poco dinero esta actividad, no la deja, pues es su una fuente de ingresos extra y él es el sustento en su hogar. Apolonio está separado de su esposa y en su casa vive un hijo con él, que no trabaja.

Él es originario de La Rosita, en Viesca. En el año de 1970 decidió emprender un viaje a Torreón, para buscar un mejor porvenir.

"Allá mi trabajo era de tornero, trabajé en equipos de bombeo, en concreto, electricidad, me gusta trabajar, estar en activo".

En bicicleta, Apolonio hace 40 minutos de ida por otros 40 de regreso. Dice que no se cansa. Emplea 7 horas diarias de su vida como parquero para obtener ingresos aproximados de 130 diarios, sin embargo, esta última semana previa a las vacaciones ha sacado 50 ó 60 pesos.

Siempre procura ir comido a su trabajo, para evitar hacer un gasto extra.

"Yo digo que por la edad ya no encuentro (empleo), es por la necesidad, conmigo vive mi hijo menor, tiene más de 30 años. Me interesa la industria metal-mecánica, de tornero no tengo miedo, me siento capacitado, pero mi problema es la vista que no veo muy bien, pero hago de todo".

Aunque Apolonio es pensionado, sus ingresos no son los que requiere, por lo mismo fue a pedir un apoyo como la beca de 68 y Más que ofrece el Gobierno Federal.

Dice que trasladarse en bicicleta no le representa ningún cansancio y que al contrario le ayuda a mantener una buena salud.

Apolonio dice que él tiene toda la disposición de aprender a usar la computadora si es que en algún momento alguna empresa se interesa en él, ya que quiere progresar y superarse.