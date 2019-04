Se va Siboldi y FIFA le quita seis puntos al Tiburón

El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció ayer como entrenador del Veracruz luego de que el equipo sufriera el sábado una de las grandes humillaciones de su historia, al ser goleado 9-2 por Pachuca.

"Queremos darle las disculpas a la institución por el espectáculo no agradable que dimos el pasado sábado en Pachuca. No es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado y las circunstancias se dieron así", señaló Siboldi en una rueda de prensa, poco antes de poner en la mesa la renuncia que la directiva le aceptó.

Dirigido por Siboldi, Veracruz cumplió una de sus peores actuaciones en lo que va de siglo al perder 10 partidos y empatar cuatro en sus 14 presentaciones en el Clausura.

"No tuvimos la respuesta por parte de los jugadores y por eso damos un paso al costado ahora para que Fidel (Kuri, presidente del equipo) tenga tiempo de tomar decisiones y encaminar el equipo hacia el futuro", aseveró Siboldi.

La directiva aceptó la renuncia presentada por Siboldi y designó a José Luis González China por los tres partidos restantes del campeonato.

Después de esos encuentros, Veracruz quedará fuera de la primera división, pero podrá mantener la categoría si paga el equivalente a unos seis millones de dólares.

"No pretendíamos quedar en la historia de esa manera, trabajamos y somos profesionales para otro tipo de cosas, para otro tipo de objetivos", concluyó.

Veracruz es el peor equipo del campeonato también en ofensiva, con 6 goles anotados, y defensa, con 29 recibidos, lo cual significa que González China recibirá a un grupo lastimado y sin motivaciones porque sus resultados en los encuentros que vienen no significarán nada porque al pagar la multa para quedarse en Primera división, sus números empezarán de cero.

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, dejó ver que gran parte de la crisis de la institución estaba presupuestada y que conviene pagar 120 millones de pesos para mantenerse en Primera División tras concretar matemáticamente el descenso.

"Me convenía descender, pagar los 120. Hubiera sido peor quedarse, es peor porque no era justo pagar por deudas que no son mías", reveló el directivo durante una charla con ESPN.

Por otro lado, el polémico directivo lamentó la salida de Siboldi de la dirección técnica.

"Me lastima, me preocupa y duele… A Siboldi lo traje con todas las ganas de preparar el torneo", apuntó, pero con la promesa de volver a trabajar juntos. "Se lo dije, que el día de mañana que quiera volver, tendrá las puertas abiertas, Siboldi es muy ordenado, educado, habla de frente y hace las cosas bien".

Finalmente, Kuri rechazó algún conflicto salarial con los jugadores.

"¡Dígame a quién no le he pagado! No (me arrepiento de invertir en el futbol), confieso que nunca en mi vida he pateado un balón. Me equivoqué en mis formas, llegué a politizar al equipo, desde ahí me equivoqué y no lo volveré a hacer. Llega Miguel Ángel Yunes al gobierno estatal y empieza, en mi contra y en la de jugadores, con auditorías y eso lo hizo acabar con el basquetbol. No me voy a ir, el Gobierno debe apoyar a los clubes, me quitaron patrocinadores por instrucciones del Gobierno, no me arrepiento, estoy solo, no pertenezco a un grupo poderoso para llevar a su equipo de futbol", concluyó en una entrevista anterior con Fox Sports.

La avalancha de problemas sigue cayendo sobre el club Veracruz.

Los Tiburones Rojos fueron sancionados con la pérdida de seis puntos por desacatar una resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, anunció la FMF ayer.

La Federación Mexicana envió un comunicado en que informa de la deducción de puntos pero no ofrece detalles sobre esa resolución.

Se especula que la sanción tiene que ver con un adeudo del Veracruz al Montevideo Wanderes de Uruguay por los derechos de formación del jugador Matías Santos Arostegui, quien fue parte de las fuerzas inferiores de los Tiburones Rojos en el Apertura 2017 y Clausura 2018.