No pagan adeudos a estancias infantiles

Aproximadamente, sólo el 15 por ciento de los padres de familia que recibieron el apoyo que anteriormente se entregaba a las Estancias Infantiles, decidió continuar con el servicio del cuidado de los niños, por lo que la Red de Estancias tomará algunas medidas para "blindarse".

Prevén un fenómeno de inestabilidad muy marcado en el número de menores en los centros de cuidado, que probablemente derive en adeudos por parte de los padres de familia, afirmó la coordinadora de las estancias en La Laguna, Ana Karen Botello.

Dijo que después de que se les entregó el dinero, algunos padres no cubrieron los adeudos que tenían de enero a la fecha.

Decidieron no pagar, pero unos siguieron llevando a sus hijos hasta el viernes. "Probablemente al regresar de vacaciones acudan a otros centros de cuidado y andarán de estancia en estancia, sin pagar por el servicio".

Destacó que se tiene conocimiento de que en los municipios de Torreón, Matamoros y Parras, de las familias que fueron censadas, alrededor de 2 mil ya recibieron el apoyo que correspondió a los tres primeros meses del año.

Se entregó 7 mil 200 pesos a los niños con capacidades diferentes y 3 mil 200 para el resto, pero se estima que algunos 300 niños están en espera de que se entregue ese apoyo.

"Los papás están muy renuentes, algunos ya no regresaron a la estancia y otros dijeron que ya no iban a pagar, porque ya lo habían hecho (la federación) y ellos no comprenden que ese dinero era el apoyo que a nosotros nos entregaban, que era complementario al servicio que nosotros les brindábamos".

Agregó que ante esta situación es inminente el cierre de estancias, con lo que se perderán también fuentes de empleo. Botello recalcó que para tratar de subsistir tendrán que tomar algunas medidas para "blindarse".

Estado dará apoyo

Mientras se regulariza la problemática de Estancias Infantiles en todo el país, a partir de mayo de este 2019, el Gobierno de Coahuila destinará un apoyo emergente mensual de 300 pesos por niño o niña a propietarias de más de 150 guarderías de la entidad registradas ante la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) y que acrediten su representación legal. La inversión total sería de alrededor de 11 millones de pesos.

Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, comentó que luego de que dejaron de percibir el subsidio federal directo, han cerrado 39 Estancias Infantiles en el Estado de alrededor de 225 además de que algunas promovieron amparos contra la cancelación del programa por parte del gobierno federal.

"Originalmente eran 9 mil niños que estaban registrados, era el censo anterior, en este momento, estamos en un diálogo con cada una de las dueñas de las guarderías, haciendo un censo, aquellos que estén registrados ante Sedesol, en esa etapa estamos".Saracho Navarro dijo que será el próximo viernes 26 de abril cuando el gobernador Miguel Riquelme celebre un convenio general con las Estancias Infantiles mientras que el día 29 se acordará otro acuerdo en lo particular, es decir, con cada una de las propietarias. El secretario de Inclusión comentó que se buscará el apoyo de los Municipios a través de los estímulos fiscales.