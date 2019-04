En desacuerdo Riquelme de federalizar tenencia vehicular

El gobernador Miguel Riquelme se pronunció en desacuerdo ante la postura del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados por defender que el cobro de la tenencia vehicular se haga a nivel federal.

“Yo no estoy de acuerdo pero bueno, es una cuestión del Gobierno federal, sin embargo, en mi caso, hay un compromiso de no aumentar impuestos que creo que además, ello hoy nos lleva a muchas situaciones que tenemos que enfrentar, no con el aumento de impuestos sino realmente con el cobro del padrón real que tenemos como gobierno”, sostuvo el mandatario estatal.

Lo anterior lo dio a conocer durante la entrega de 90 cuartos adicionales en la colonia Ampliación Valle La Rosita de Torreón.

La inversión fue de 3 millones 959 mil 394.66 pesos y las acciones incluyen la construcción de cuartos de 4 por 3 metros, pintura, impermeabilizante, ventanas de aluminio, puertas multipanel, loza de azotea a base de vigueta y bovedilla y piso pulido.