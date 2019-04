Dan marcha atrás a suspensión de apoyo

El Ayuntamiento de Torreón dio marcha atrás al oficio que giró Asuntos Jurídicos a esposas y madres de policías municipales desaparecidos durante la ola de violencia en la región, para obligarlas a iniciar el trámite para la declaratoria de presunción de muerte de las víctimas, situación que generaría que las afectadas recibieran la liquidación correspondiente y por consecuencia dejaran de percibir salarios y prestaciones de sus familiares.

Lo anterior haciendo referencia a lo que señala la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas de Coahuila.

Sergio Lara Galván, secretario del Ayuntamiento dijo que ya se instruyó a Jesús García Colores, subsecretario de Asuntos Jurídicos para que dejara ese tema pendiente "porque no se va a suspender el pago y el apoyo".

"Tuvimos pláticas con algunas personas, con algunos familiares y algunas esposas de estos policías que se encuentran en esa situación, se les aclaró que no se les va a suspender el pago como hasta ahorita se ha hecho de manera muy puntual y ese apoyo ha sido tramitado a través del propio alcalde (Jorge Zermeño) y el Cabildo y en ese sentido, se les seguirá dando el respaldo", expresó.

En días recientes, Christian Castro, representante legal de quince mujeres dijo que fue el pasado 5 de marzo del presente año cuando Jesús García Colores les notificó de tal procedimiento, sin embargo, aseguró que la petición del Gobierno municipal no podía proceder debido a que la ley dice que pasando tres años se puede presentar la presunción de muerte, siempre y cuando sea a petición de los familiares o del Ministerio Público cuando haya suficientes indicios.

En los oficios que el Ayuntamiento le entregó a las afectadas, decía que: "Se le apercibe que de no realizar y concluir las declaratorias de presunción de muerte y designación de beneficiarios, se procederá a suspender los pagos que se vienen realizando; dado que no se pueden prolongar de manera indefinida".

Las mujeres, optaron por interponer amparos y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con la versión del abogado, "el 28 de marzo el licenciado Colores hace referencia y dice que no se puede prolongar el estatus de desaparecidos porque es una carga en exceso, onerosa para la parte patronal. A mí se me hace ya grave esta observación porque para mí, ellas no son una carga, ellas son familiares de personas desaparecidas, de nuestras corporaciones policiacas, son los que estaban encargados para nuestra seguridad".

Los recursos que se le entregan a las mujeres de manera quincenal oscilan entre los 3 mil 400 hasta los 8 mil 450 pesos y según dicen, muchos de ellos no corresponden a la función que desempeñaban sus familiares.

Por ejemplo, la madre de uno de los policías desaparecidos afirmó haber percibido durante un año, un sueldo de Agente de Parquímetros.

Sobre ello, el secretario del Ayuntamiento mencionó que "no, la verdad no creo que sea de esa manera, habrá que revisarlo, se les está dando el pago tal cual, no ha habido ninguna disminución y pues en el caso de que tenga alguna duda alguna persona pues que se acerque y con todo gusto la atendemos".