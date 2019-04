Exigen solución a falta de medicinas

Usuarios de la Clínica del Magisterio de Torreón pidieron la intervención "inmediata" del gobernador del estado para solucionar la "crisis por falta de medicamentos" en la región, afirman que se trata de una situación que vulnera derechos humanos y afecta vidas de "familias enteras.

"Martha Alicia", quien pide el anonimato por ser profesora en activo y tener temor a represalias, afirma que su madre cuenta con diabetes desde hace varios años y en los últimos meses ha comenzado a desarrollar el llamado "pie diabético", al requerir medicamentos especiales, acude regularmente a la farmacia de la Clínica del Magisterio de Torreón, pero durante marzo y abril simplemente ha tenido que optar por comprarlos fuera ante la escasez de los mismos.

"Somos cientos de personas las afectadas, a mi me ponen entre la espada y la pared porque sé que si digo algo me van a sancionar en el sindicato, mi trabajo corre peligro, pero también estoy viendo que mi madre está mal y no tienen las medicinas exactas que necesitamos... no tenemos para estar gastando todo el tiempo por fuera, por eso hacemos este llamado a Miguel Riquelme, que nos ayude ya".

La afectada señaló que la falta de medicamentos en la Clínica del Magisterio de Torreón es una situación de hace varios años, pero hasta el momento ningún representante sindical ha ofrecido las soluciones necesarias para sus agremiados, por lo que han tenido que recurrir ante autoridades de gobierno para hacer el llamado de ayuda "urgente", incluso hasta instancias federales.

"Se han hecho cartas a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, ahorita a López Obrador, pero realmente del gobierno federal nunca hemos obtenido nada, por eso ahorita nos dirigimos al gobernador Riquelme, es creo el único que puede hacer algo", reclama "Martha Alicia.

La mujer recuerda que solamente durante el mes de diciembre pasado se llevaron a cabo diversas manifestaciones al exterior e interior de la Clínica del Magisterio de Torreón, dijo que gran parte de los agremiados a la Sección 38 "tienen la intención de alzar la voz" por la situación en el hospital, pero temen sufrir represalias de parte de la dirigencia del sindicato.

Otro usuario del hospital, que se identificó solamente como "Mario", afirmó que muchas personas se "resignan", pues al ser jubilados "no tienen la misma energía y disponibilidad" de otros usuarios del centro médico.

"Los perjudicados principales somos nosotros, la gente grande, lo malo es que nadie se anima, muchos se resignan a que no hay medicinas y ya".

Cabe señalar que la propia "Martha Alicia" afirmó que, a pesar del temor existente entre los usuarios del hospital, existe la intención desde el mes pasado de organizar una protesta a las afueras de la clínica durante mayo, señaló que dichas acciones se han gestado en redes sociales principalmente.

"Ojalá que todos podamos unirnos y hacer el reclamo ya de frente, para que haya un cambio", señaló la maestra.