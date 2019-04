Viven 'pesadilla' por plaga de chinches

Habitantes de la colonia Compresora de Torreón afirman vivir una "pesadilla", reportan una plaga de chinches en diversos domicilios de la avenida Cuarta del sector, la situación los ha llevado a tomar medidas drásticas respecto a sus actividades diarias.

Señalan que la situación comenzó hace casi dos semanas, cuando en las paredes y los techos se comenzaron a observar concentraciones de pequeños insectos, similares a hormigas de un tono marrón, al observarlos de cerca se pudieron percatar que se trataba de chinches, por lo que de inmediato tuvieron que emplear medidas de aseo y retiro de elementos de patios y techos.

No obstante, los insectos siguieron apareciendo fuera y hasta dentro de las propias casas, lo que les ha generado afectaciones al hallarlos sobre sus muebles, en las cocinas e incluso en alimentos que dejan fuera del refrigerador.

Sobre dicha situación fue notificada la Jurisdicción Sanitaria No. VI en la región, misma que determinó que se trataba de una especie de chinche "inofensiva" para la salud humana, por lo que recomendaron únicamente tomar medidas para evitar su ingreso a los domicilios.

Se trata de la llamada "chinche de monte", la cual generalmente se alimenta de plantas y vive en zonas áridas, a diferencia de las chinches comunes, no pica o causa enfermedades a los seres humanos, aunque sí genera molestias debido a sus altas concentraciones, que a su vez son cada vez más comunes en áreas urbanas.

"Nosotros aún no tenemos ese problema, pero sí nos llama la atención que se están metiendo a esas casas, antes no había pasado y pues ahorita no sabemos si nos pueden picar, si nos podemos enfermar, más que nada porque tenemos niños aquí, a una cuadra hay una escuela primaria... yo digo que estaría bien que al menos vinieran a revisar y echar algo para que se calmen, que se vea que tienen al menos interés en apoyar", afirma la señora Dulce Martínez, vecina del sector.

Cabe señalar que precisamente la semana pasada, la misma Jurisdicción Sanitaria No. VI en la región atendió un brote de chinches de ese tipo, pero en la colonia San Felipe de Torreón, también en esa ocasión pidieron a la población "no alarmarse", pues se trata de una especie que no causa complicaciones a la salud humana.