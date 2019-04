Niegan 'tequiliú' en Tránsito y Vialidad de Torreón

Pedro Luis Bernal Espinosa, director de Tránsito y Vialidad de Torreón negó que al interior de la corporación existan casos de “tequiliú” (cuotas) entre mandos medios y agentes por supuesta renta de patrullas, motocicletas y cruceros.

“Eso no es cierto. Díganme quién es y se procede, yo no les pido ni un peso, soy el único director de Tránsito en la historia de Torreón que no les pide ni un peso”, sostuvo.

“¿Los anteriores sí?, se le preguntó.

Los anteriores sí, contestó el funcionario público.