Mueren seis durante acciones policiales

La Policía Civil de Río de Janeiro comunicó que "cuatro bandidos murieron y con ellos fueron encontrados dos pistolas, dos revólveres y dos granadas" durante una operación en la favela Morro Azul, en el barrio de Flamengo.

Según el reporte policial, la operación del jueves tenía como propósito la captura del narcotraficante prófugo Alex Marqués de Melo, más conocido como 'Leo Serrote', al que las autoridades no encontraron en el lugar.

Los también sindicados Carlos Eduardo Martins de Oliveira, conocido como 'Menor Du', y Hugo de Jesús Labio, alias 'Manguaça', quienes igualmente tenían órdenes de captura, fueron arrestados en el operativo, en el que fueron aprendidos 25 kilos de marihuana.

En la operación dos personas resultaron heridas.

En el vecino municipio de Niteroi, en la región metropolitana de Río de Janeiro, dos presuntos narcotraficantes fueron muertos por la Policía Militarizada y cuatro personas resultaron heridas, de acuerdo con informaciones de la estatal Agencia Brasil.

Los policías abordaron un carro robado en el que se movilizaban tres hombres que asaltaban personas en las proximidades del puente Río-Niteroi.

Durante el intercambio de disparos una mujer que pasaba por el lugar resultó herida con un tiro en la cabeza. Dos de los ocupantes del vehículo fueron muertos en la persecución y el otro terminó herido.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que "el Ejército no mató a nadie" en referencia a la muerte de un civil el pasado domingo, cuando diez soldados dispararon contra un vehículo en el que viajaba una familia en la zona oeste de Río de Janeiro.

"El Ejército no mató a nadie, no. El Ejército es del pueblo y no puede acusar al pueblo de ser asesino, no. Hubo un incidente, una muerte", apuntó Bolsonaro.