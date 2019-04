Si hay alguien que se siente bendecido por haber nacido en la Comarca Lagunera, es Markin López, conocido por sus personajes de "El Zombie" y "Rocko" en Club de Cuervos y Vecinos, respectivamente.

Gracias al Club Santos, el actor pudo regresar a su tierra, en donde fue recibido con gran emoción por sus paisanos. En muchos sitios a los que acudía, como el TSM, la gente no paraba de pedirle selfies.

López ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, pero en un lugar algo inusual.

El sitio elegido fue un restaurante de tacos y es que él tenía hambre y traía antojo de unos de suadero, adobada y pastor.

Mientras comía sus taquitos con una gaseosa light, Markin contó cómo "El Zombie" cambió su vida y además confesó que donde quiera que se encuentre lleva a la Comarca en su corazón.

´¿Cómo estas, cómo te ha tratado tu tierra?

Pues miren que bien me trata, con unos taquitos. Desde antes de que fuera actor, cuando venía para acá a vacacionar o algo así la gente me recibía de maravilla. Vivo en Gómez, pero me la paso en Torreón. Me la paso muy bien.

´Te ves feliz, ¿no es así?

Así es, me siento muy bien, la gente me trata muy bien porque creo que sienten que soy orgullosamente lagunero, nada como mi tierra. Me gusta bastante decir que soy de aquí.

Y regresas a La Laguna justo cuando se ha estrenado en Las estrellas la nueva temporada de Vecinos, en donde tú apareces… Estamos felices por el resultado que ha logrado el programa. Se estrenó hace tres domingos y fue un hitazo, fue una sorpresa el rating que logró sobre todo en estos tiempos en los que la televisión abierta está en una reestructuración.

´¿Qué hay con tu personaje, "Rocko"?

Es un chavo medio metalero y darketo. Se juntó con "Alejandra"( Danny Perea) y tienen un hijo, "El Morris". "Rocko" es desobligado, desparpajado y hace lo que quiere.

´¿Tienes algo de él?

Nada, bueno obviamente si hay porque compartirnos ciertas cosas que como actor tienes que tomar para interpretarlo, pero no somos parecidos.

´¿Te estás yendo más por el lado de la comedia?

Es un género que me ha jalado desde siempre, desde el teatro. Aunque Club de Cuervos y Vecinos manejan comedia se abordan de distinta manera, desde el guión hasta la forma de interpretar. Además, uno se desarrolla en formato cinematográfico y el otro en foro de televisión, poder estar en ambos ha enriquecido bastante mi carrera.

´¿De qué manera cambió tu vida "El Zombie"?

A veces me aferro a pensar que no tanto. Soy una persona que disfruta mucho su soledad, en CDMX voy al cine solo, viajo en metro, hago muchas cosas en solitario y en ese sentido quisiera que no cambiara. Hoy en día, se ha vuelto un poco más complicado andar en metro porque la gente te para y eso y se empieza a complicar, pero no ha llegado a niveles que diga, 'chin ahora no puedo salir a la calle'.

´Además de Vecinos y Club de Cuervos, ¿En qué estás trabajando?

Hice una película en Tijuana y tengo otra por ahí que hicimos en plano secuencia, es decir, ensayamos en un mes y medio, y se hizo en una sola secuencia, estoy ansioso de ver cómo quedó; será un proyecto de festivales.

´Como buen lagunero, amas al Santos…

Pero claro. Por eso ando aquí, el Club me trajo y les estoy agradecido porque me cumplieron un sueño. Yo soy santista desde aquella vez que los Albiverdes ganaron el campeonato a los Tecos. Iba con mi familia al estadio Corona antiguo.

El equipo no está en su mejor momento, pero es de suponer que como santista de corazón apoyas al conjunto en las buenas y en las malas…

Considero que los santistas de hueso colorado son los que están apoyando más al equipo en las malas. Yo no le voy el Santos porque pierda o gane, yo le voy al Santos desde 1993 y no me importa cómo va el equipo ahorita. Para mí, es un honor y un orgullo que el conjunto me haya invitado.

´¿Cómo es tu relación con Oribe Peralta?

Me llevo muy bien con él. Estuvimos juntos en CESIFUT, Oribe es de las pocas personas que se han conservado igual en esencia. El sabe que antes era medio feyón y ahora está más guapetón, sin embargo, en esencia sigue siendo el mismo mi compadre. Oribe es un hombre de familia, para mí, es un ejemplo a seguir y me quito el sombrero ante él.

´¿Qué extrañas más los lonches de adobada o las gorditas?

Justo me comí un lonche hace poco y cinco gorditas. Extraño toda la comida de La Laguna. En todos lados hay alimentos deliciosos, sin embargo, creo que el comer cosas que te recuerdan tu niñez o tu adolescencia es lo que hace que uno extrañe más los antojitos de donde uno es. Lo que sí es difícil encontrar en otros sitios es el pan francés.

´¿Crees que el pan francés se deba exportar?

Claro, sería una muy buena idea.