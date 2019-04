INE busca evitar la discriminación

el siglo de torreón

Durango.- Una de las formas más recurrentes de discriminación en las elecciones es la que se comete contra las personas de la comunidad LGBT que van a ejercer su derecho a votar, quienes son señaladas cuando su nombre no corresponde a su imagen.

A decir del activista Ezequiel Garcia Torres, es común que cuando van a sufragar, las personas son señaladas y se ha llegado a extremos en los que funcionarios de casilla les impiden ejercer este derecho.

"Agarran la credencial de elector, pronuncian los apellidos, ven el nombre y cuando ven que no concuerda con la apariencia empiezan los murmullos o a veces hasta no dejan votar a la persona o empiezan a discriminarla, ofenderla", señaló.

Sobre todo las personas transgénero se enfrentan a este tipo de discriminación. "Históricamente una persona 'trans' llega a votar y se le cuestiona", relató.

Ante ello, se debe intensificar el protocolo que ya aplica el Instituto Nacional Electoral (INE) en cada elección para que no se discrimine a este sector de la población a través de medidas como que solo se mencionen los apellidos de las personas y no sus nombres.

Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Matías Chiquito Díaz de León, explicó que los funcionarios de casilla deben dirigirse a los electores por sus apellidos y evitar decir en voz alta sus nombres, para evitar que sean discriminados.

En este sentido, descartó que esto pudiera propiciar el mal uso de alguna credencial ya que el día de la jornada electoral todo queda registrado, por lo que si hubiera algún incidente, se puede rastrear sin problema.

"No hay riesgo de que quien no tenga derecho a votar lo haga. Este tipo de protocolos no nos ponen en riesgo ni un solo voto en la casilla", aseguró.

Enfatizó que en este proceso electoral se trabaja para que todos puedan ejercer su derecho a votar.