Para mayo, Centro de Inteligencia: JZI

El alcalde de Torreón informó que, a más tardar en el mes de mayo, estará lista la operación formal del Centro de Inteligencia Municipal de Torreón (CIM), sitio desde el que se realizará una vigilancia permanente a través de un sistema de cámaras de alta tecnología conectadas a la operatividad de la Policía de Torreón.

Jorge Zermeño indicó que actualmente se tienen poco más de 80 cámaras listas para ser utilizadas de manera formal, esperan completar en los próximos días el arribo e instalación de nuevos equipos, para tener así 105 cámaras operacionales y conectadas al sistema de inteligencia, mismo que trabajará con personal especializado en el tema de la prevención del delito, la reacción inmediata y el aporte de información en casos de comisiones de delito.

Durante la mañana de hoy sábado el propio alcalde ofreció un recorrido a medios de comunicación de la ciudad, ahí afirmó que la operación del Centro de Inteligencia Municipal (CIM) es un "paso fundamental" para mejorar en el trabajo de la prevención de delito y de otros indicadores de seguridad.

"Es una inversión de arriba de 60 millones todo lo que se ha hecho, lo que tiene que ver con los arreglos del centro, toda la parte de equipamiento, de postes, de colocación de los mismos, las cámaras, videos... yo lo que quiero destacar es que vean que estamos haciendo un trabajo serio para mejorar la vigilancia en tiempo real y también guardar las evidencias que se necesitan, estos se suma pues a la vigilancia normal, equipos de radio, etc".

Respecto a una posible colaboración directa entre el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que opera el gobierno estatal, y el CIM del municipio de Torreón, el alcalde Jorge Zermeño señaló que no se encuentran "cerrados" ante tal posibilidad, aunque la prioridad actual es poner en marcha el centro municipal para el servicio de la acción preventiva de la Policía de Torreón.

"Ya estuvo aquí el gobernador, ya ha estado aquí gente del gobierno del estado, o sea, nosotros lo estamos haciendo abiertamente para que sepan que todo está al servicio de la seguridad pública, si decimos que a Coahuila le va bien, pues le va bien porque le va bien a Torreón, a otros municipios, no es un tema personal, no es un tema para Torreón... Es un tema que ya hemos hablado con el gobierno del estado, para que haya una colocación de cámaras que ellos hagan, pues tengamos una coordinación, no repetir lugares, sino ver como complementamos", dijo Zermeño.

Se refirió también a una próxima colocación de cámaras de parte del gobierno de Durango en la Comarca Lagunera, afirmó que se ha dialogado ya con el propio gobernador y con las autoridades municipales de Lerdo y Gómez Palacio, aunque aún no se cuentan con detalles.

"Habrá coordinación también allá, eso téngalo por seguro, esto es un tema de todos", señaló Zermeño Infante.