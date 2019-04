Suben a 7 muertos por edificios derrumbados Mueren seis durante acciones policiales

Al menos seis personas murieron y otro número igual resultaron heridas durante dos acciones policiales en Río de Janeiro, en hechos que ocurrieron después de la muerte de un civil por parte del Ejército.

El desplome del viernes dejó hasta el momento siete muertos y 10 heridos. Los dos últimos decesos fueron de lesionados que eran atendidos en unidades de salud, informaron las autoridades el sábado.

El desplome afectó a dos edificios de cuatro pisos, que según el alcalde de Río de Janeiro Marcelo Crivella fueron construidos sin los permisos del gobierno en Itanhangá, una zona del oeste de la ciudad golpeada recientemente por lluvias intensas e inundaciones.

Más de 100 bomberos y miembros de defensa civil y la policía civil y ambiental trabajaban con perros rastreadores, drones y helicópteros. Los edificios colindantes fueron evacuados por riesgo de que se produzcan nuevos derrumbes.

El coronel Luciano Sarmento, coordinador de las operaciones por parte del cuerpo de Bomberos, dijo que la situación "es difícil, pero propicia para encontrar sobrevivientes". "En los escombros pueden haberse formado células con pequeños habitáculos que permitan respirar. El tiempo es nuestro enemigo, pero existen casos de personas que sobrevivieron en desastres de este tipo hasta siete días después", aseguró Sarmento.

Vecinos de edificios del área observaban expectantes las tareas de búsqueda sin poder regresar a sus casas por el peligro de nuevos desplomes. Los bomberos apenas autorizan el ingreso para retirar alguna pertenencia y salir.

"Es triste porque es la vida humana. Somos parte del dolor de ellos (de los familiares de víctimas). Vemos mucho dolor acá y al mismo tiempo no tenemos hacia donde ir", dijo María Rodrigues, de 63 años, vecina de un predio lindante a los del colapso.

Según una nota oficial, las construcciones fueron erigidas en una zona de "alto y medio riesgo de deslizamiento", en una zona considerada de protección ambiental. En noviembre pasado, los predios habían sido clausurados de acuerdo con la alcaldía. Sin embargo, las viviendas fueron ocupadas y se violó la restricción.

La Policía Civil de Río de Janeiro comunicó que "cuatro bandidos murieron y con ellos fueron encontrados dos pistolas, dos revólveres y dos granadas" durante una operación en la favela Morro Azul, en el barrio de Flamengo.

Según el reporte policial, la operación del jueves tenía como propósito la captura del narcotraficante prófugo Alex Marqués de Melo, más conocido como 'Leo Serrote', al que las autoridades no encontraron en el lugar.

Los también sindicados Carlos Eduardo Martins de Oliveira, conocido como 'Menor Du', y Hugo de Jesús Labio, alias 'Manguaça', quienes igualmente tenían órdenes de captura, fueron arrestados en el operativo, en el que fueron aprendidos 25 kilos de marihuana.

En la operación dos personas resultaron heridas.

En el vecino municipio de Niteroi, en la región metropolitana de Río de Janeiro, dos presuntos narcotraficantes fueron muertos por la Policía Militarizada y cuatro personas resultaron heridas, de acuerdo con informaciones de la estatal Agencia Brasil.

Los policías abordaron un carro robado en el que se movilizaban tres hombres que asaltaban personas en las proximidades del puente Río-Niteroi.

Durante el intercambio de disparos una mujer que pasaba por el lugar resultó herida con un tiro en la cabeza. Dos de los ocupantes del vehículo fueron muertos en la persecución y el otro terminó herido.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que "el Ejército no mató a nadie" en referencia a la muerte de un civil el pasado domingo, cuando diez soldados dispararon contra un vehículo en el que viajaba una familia en la zona oeste de Río de Janeiro.

"El Ejército no mató a nadie, no. El Ejército es del pueblo y no puede acusar al pueblo de ser asesino, no. Hubo un incidente, una muerte", apuntó Bolsonaro.