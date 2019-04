'Manual de seguridad no se aplica'

En dos ocasiones en menos de un mes, las actividades académicas en dos distintas instituciones educativas han sido suspendidas ante la aparente amenaza de una agresión armada, precisamente en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Coahuila el viernes 22 de marzo y el Instituto Tecnológico de La Laguna este martes 9 de abril.

Ante la situación, Roberto López Franco, psicólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, considera que esto se debe en gran medida a que la sociedad se enfrenta a una gran desilusión con respecto a sus autoridades.

"El Municipio y el Estado, y obviamente las escuelas en la Comarca Lagunera no han sabido responder al clima de violencia e inseguridad que se vive al menos en el municipio de Torreón, Coahuila", expresó.

"Las amenazas se deben al hecho de que la gente sabe que el gobierno municipal y estatal no tienen forma de conocer quien la realiza y están seguros de que no van a ser sancionados, detenidos o tendrán cualquier tipo de castigo, de que la justicia no va a ejercerse en ellos porque no pueden ser localizados", continuó.

Roberto López Franco considera que los motivos por los que estos tipos de amenazas han empezado a circular se debe a que "el clima de chantaje telefónico crece desmesuradamente y sobre todo porque ni el Estado ni el Municipio han tenido programas de intervención suficientemente efectivos para asegurar que esto no va a suceder", enfatizó.

Desde su perspectiva, los protocolos que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha indicado para salvaguardar y mantener la seguridad de los estudiantes deberían aplicarse, pues "en la actualidad se mantienen simplemente como letra escrita, ya que ninguna escuela de la Comarca Lagunera se llevan a cabo.

"Y hay que decirlo claramente, porque hay mucha hipocresía sobre el tema y la hipocresía va a llevar finalmente a que un día sucedan cosas dentro de las escuelas que no nos van a gustar a nadie", abordó.

Lo anterior ha llevado a las autoridades a tomar medidas "que de pronto nos pueden parecer radicales, pero que pueden ser la mejor opción", refiriéndose a la suspensión de actividades y el cierre de escuelas, como la medida para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

El Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior elaborado por la ANUIES recomienda lo siguiente:

Sistema de control de entrada y salida a las instalaciones, para lo que resultan necesarios elementos físicos y tecnológicos de control.

La disposición de un directorio telefónico de emergencia que esté disponible y visible para toda la comunidad que pueda comunicar a todos con seguridad y protección civil interna, así como externa (policía, cruz roja, bomberos, derechos humanos, etc.)

Contar con equipo para seguridad en condiciones óptimas para su operación, desde botones o teléfonos de emergencia, sistemas de circuito cerrado, casetas de vigilancia, detector de metales, sistemas de audio, alarma o altavoces, radio de onda corta y sistema electrónico de ingreso.

Si bien la ANUIES considera importante la infraestructura y los distintos protocolos, expresa que es la participación de todos la verdadera transformación en la atención de incidentes.