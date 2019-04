'Hay mucha cifra negra' en pederastia

"Hay mucha cifra negra y solo cuatro casos judicializados por el delito de pederastia", afirmó Jesús Ávila, coordinador del Segundo Foro Nacional sobre Pederastia Clerical, por la Cultura de Prevención, el cual inició ayer en Torreón.

Reiteró que en México ni a nivel mundial hay una estadística real sobre los abusos de los miembros de la Iglesia, pues lamentablemente las víctimas tienen temor a denunciar.

"Si nos basamos sólo a los casos denunciados, son pocos, pero en realidad pueden ser miles porque esto es una problemática a nivel mundial", recalcó.

Mencionó que por esa circunstancia, en México son muy pocas las sentencias que hay contra sacerdotes que han cometido abuso: la del padre Meño en Piedras Negras, el caso de Carlos López, a quien le dieron una condena de 63 años, el sacerdote Gerardo Silvestre, en Oaxaca, y una sentencia más en Guanajuato.

"Las víctimas no se animan a denunciar porque ven que no hay apoyo. Nosotros con este foro queremos que sepan que hay un grupo que les puede dar ese acompañamiento. Lo que queremos es que la comunidad Lagunera tenga información, armas profesionales para abordar esta situación, que sepan cómo prestar atención sicológica a la víctima, crear una cultura de prevención".

El coordinador del foro mencionó que la Iglesia ya ha reconocido que los menores están en peligro. En la cumbre celebrada en el pasado mes de febrero se activó un protocolo para atender a las víctimas y prevenir más casos, pero hasta ahora sólo la Diócesis de la Ciudad de México ha conformado una comisión para que empiece a trabar en la implementación de mecanismos de protección y prevención a los menores.

Añadió, que si bien la instrucción es que a más tardar en marzo del 2020 las más de 90 Diócesis cuenten con sus comisiones, no se sabe qué tan conveniente podría ser en un momento dado, cuando ese mecanismo de protección estará a cargo de sacerdotes y obispos, pues probablemente las víctimas no se atreverán a denunciar.

"Hay algo que mencionaba un ponente ayer y eso es importante. Decía que yo como víctima no voy a ir a esa comisión a que me atienda, alguien que es de la misma institución. Se necesita que esas comisiones sean conformadas por laicos, de ciudadanos externos a la iglesia, que no sea un obispo, un sacerdote, porque entonces volvemos al mismo punto, no se van a atrever a denunciar".

Sobre la participación en el foro del Obispo Luis Martín Barraza, el entrevistado mencionó que según comentarios de algunos asistentes les gustó su postura, pues reconoció el problema y dijo que "le toca dar la cara" para poner atención en el tema.