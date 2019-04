Lerdantino se queda sin apoyo federal

El gobierno federal no apoyará con recursos este año a Lerdo para realizar el Festival Internacional Lerdantino. Esperaban 4 millones de pesos de este orden de gobierno.

El gobierno del Estado aseguró que no dejará a la alcaldesa, María Luisa González Achem, sola con este evento que costará mas de 12 millones de pesos.

La alcaldesa María Luisa González Achem dijo que desde que se aprobó la realización del Lerdantino para este año, informó al Cabildo que no habría certeza de obtener los 4 millones de pesos preautorizados para este evento por el gobierno federal desde finales del año pasado, debido al cambio de gobierno.

"Ya incluso llegamos con la titular de Cultura y nos dicen que sí habrá apoyo pero no para este año. Dejamos la papelería y sentamos las bases para que constantemente nos estén apoyando. El próximo apoyo, nos dijeron, que podría ser de 10 millones de pesos para el otro año", dijo González Achem.

Respecto a si el municipio habrá de invertir más recurso del que esperaba por la no aportación del gobierno federal, la alcaldesa todavía no tiene la certeza de en cuánto más subirá el monto.

Al respecto, el gobernador, José R. Aispuro Torres, dijo que sí habrá de contar Lerdo con apoyo para el Lerdantino.

"Lo he comentado, estuve con mi amiga María Luisa González Achem, yo le dije que no la voy a dejar sola, como no los he dejado. No sé cómo le vamos a hacer pero el Lerdantino se llevará a cabo y será del 4 al 12 de mayo, no los hemos dejado solos en ningún otro tema", dijo el gobernador.

El mandatario estatal dijo que ya se encuentra viendo este tema con el secretario de finanzas "ver qué ajustes hacemos para que la presidenta cuente con el apoyo que permita que este evento, que tiene gran trascedencia, pueda conservarse. Buscando que año con año pueda ir creciendo", dijo el gobernador.