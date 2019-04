¿Ariana Grande y NSYNC juntos en Coachella?

Tal parece que la presentación de Ariana Grande el próximo domingo en Coachella estará lleno de sorpresas.

Fuentes aseguran al portal TMZ que la boyband de los 90, NSYNC, acompañará a la cantante en el escenario.

Se cree que en esta colaboración podrían interpretar la canción Break Up With Your Girlfriend, un viejo hit de NSYNC incluido en el más reciente álbum de Ariana.

Ariana Grande compartió recientemente un video recuerdo de su asistencia a un concierto de la banda estadounidense, donde ella es aún muy pequeña y está cargada en los brazos de su madre.