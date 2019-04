Revelan título de la cinta de Star Wars

"Nadie se va del todo", dice la voz de Luke Skywalker en el primer avance del Episodio IX, Star Wars: The Rise of Skywalker, cuyo título finalmente se reveló ayer en un evento en Chicago: .

La resguardada cinta del director J.J. Abrams pondrá fin a la saga Skywalker que comenzó hace más de 40 años, pero aun cuando algunos personajes y actores han pasado a mejor vida, el nuevo tráiler nos recuerda que la muerte era sólo un tecnicismo hace mucho mucho tiempo, en una galaxia muy lejana.

Skywalker (interpretado por Mark Hamill) habrá muerto al final de la entrega más reciente, pero su voz domina el avance al decirle a alguien, posiblemente Rey (Daisy Ridley), "esta es tu lucha ahora". Y el público también pudo ver a otra figura del pasado: el Emperador Palpatine de la trilogía original y la precuela, cuya risa amenazante cierra el avance promocional.

También está de vuelta Carrie Fisher como Leia Organa, pese a que la actriz falleció en diciembre del 2016, gracias a material no usado para The Force Awakens ("El despertar de la fuerza") que Abrams logró insertar a la narrativa de su nuevo filme. "Uno no puede sencillamente cambiar a la actriz o hacerla desaparecer", dijo Abrams.

Y "la idea de tener un personaje generado por computadora ni siquiera era una opción".

Actualmente el director está en el proceso de editar y agregar efectos visuales a la película que se estrenará el 20 de diciembre y dijo que, pese al deceso de Fisher, "estamos trabajando con ella todos los días".

"La princesa Leia vive en esta película de una manera que me resulta alucinante", dijo Abrams.

En el evento, el cineasta estuvo acompañado en el escenario por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y por actores y androides que incluyeron a Ridley, Oscar Isaac (Poe), John Boyega (Finn), Kelly Marie Tran (Rose), Joonas Suotamo (Chewbacca), la debutante Naomi Ackie (que interpreta a un personaje llamado Jannah), Anthony Daniels (C-3PO) y hasta Billy Dee Williams, quien regresa décadas más tarde para repetir su papel de Lando Calrissian.

"¿Cómo encontré de nuevo a Lando?", dijo Williams. "Lando nunca me dejó".

El moderador del panel fue el superfan de Star Wars, Stephen Colbert, quien hizo lo mejor posible para sacarle al reservado elenco y los creadores cualquier cosa sobre la cinta.

Aunque nadie cedió ante la presión, Abrams sí se extendió sobre algunos detalles previamente conocidos, como el hecho de que The Rise of Skywalker empieza "un tiempo" después de los acontecimientos en The Last Jedi (Los últimos Jedi).

"Esta cinta es sobre esta nueva generación y lo que ellos han heredado, la luz y la oscuridad", dijo Abrams. "Al enfrentarse a este gran mal, ¿están preparados?".

Además de Hamill, otro que no asistió al evento fue el actor que interpreta a Kylo Ren, Adam Driver, quien como hijo de Han Solo y Leia es el único Skywalker que queda.