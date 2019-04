Piden apicultores permiso de venta

Los apicultores de la región solicitan permiso a los ayuntamientos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para promover sus productos en los cruceros, con lo cual esperan obtener algo de recuperación por las pérdidas que tuvieron este año en cuanto a la producción de miel de mezquite por causa del clima y las tolvaneras, lo que afectó las actividades productivas de las abejas.

De obtener el permiso, el próximo 27 de abril habrán de iniciar una campaña de comercialización para vender sus productos en la vía pública, esperando que los laguneros los apoyen.

Los apicultores estarían vendiendo sus productos de las 8:00 a las 13:00 horas los fines de semana durante dos meses.

"Se trata también de difundir las propiedades de la miel de la región, que es muy diferente a la del sur de la República, pues ellos nos la compran a nosotros para mezclarla con la de ellos y elevar su calidad, ya que la de ellos tiene mucha más humedad y no cumpliría con la norma internacional de calidad", dice Lupita García, presidenta del Sistema Producto Apícola.

En el sur de la República la miel es más barata porque contiene mucha más humedad y no cumple con la calidad de la miel de la región Lagunera, debido a que aquí el clima es más seco, por eso los productores del sur la compran y la mezclan con la de ellos para así cumplir estándares.

Este año solo obtuvieron una cosecha de miel de mezquite del 5 por ciento en relación con la cosecha del año pasado, pero los apicultores aún tienen reserva de miel de aceitilla que también es de buena calidad, por lo que buscan ayudarse en la comercialización de la misma con estas acciones, ya que de momento, organismos descentralizados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), no tienen definidos mecanismos para ayudarles a estas alturas.

Segalmex tiene la facultad de coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, que favorecerán a los pequeños y medianos productores nacionales y vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo mexicano, así como promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados, como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país.

"Pero les llamamos y les pedimos ayuda y nos dijeron que todavía no han definido los mecanismos para poder ayudarnos", dijo García, quien explicó que programas del Gobierno Federal como Crédito a la Palabra, que son créditos sin intereses ni garantías solicitadas a los productores del campo, no llegaron a la Comarca Lagunera, puesto que no aplica para los estados del norte de la República, solo para los del centro y sur del país.

"Como si a la gente del norte no nos hiciera falta nada, aquí hay producción y también hay necesidades", dijo García.