Disney competirá contra Netflix

Disney presentó su esperado servicio de streaming de video que busca competir el pionero Netflix, otrora aliado valioso de la compañía.

El servicio, llamado Disney Plus, ha estado en preparación por más de un año, pero el jueves por primera vez el gigante del espectáculo detalló sus planes para competir con Netflix y otros rivales, como Amazon, HBO Go y Showtime Anytime.

Disney Plus se lanzará en Estados Unidos el 12 de noviembre a un precio de 6,99 dólares por mes, o 69,99 dólares al año.

Eso es menos que los 13 dólares que Netflix cobra por su plan más popular, en un indicio de la determinación de Disney de atraer a subscriptores para volverse un competidor importante en un sector de enorme popularidad.

Al igual que Netflix, Disney Plus no tendrá publicidad. Los subscriptores podrán descargar todos los programas y películas en el servicio de Disney para verlos offline. Netflix seguirá teniendo una programación mucho más amplia tras haber invertido miles de millones de dólares los últimos seis años en la creación de series originales como House of Cards, Stranger Things y The Crown.

Pero Disney Plus podrá aprovechar una colección de películas reverenciadas que datan de varias décadas mientras prepara además su propia programación. Clásicos animados como Aladino y El libro de la selva estarán disponibles en el servicio cuando sea lanzado.

Entre los nuevos programas listos para su estreno están The Mandalorian de la franquicia de Star Wars, creado por Jon Favreau; una precuela de la cinta Rogue One protagonizada por Diego Luna, una serie sobre el personaje de Marvel Comics Loki protagonizada por Tom Hiddleston; una nueva serie de High School Musical y una serie documental centrada en Disney.

El servicio cubre cinco categorías: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.