Deberán explicar elección de Barbosa

El Tribunal Federal Electoral de México emplazó este viernes a Morena, partido del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para que justifique la designación de su candidato a gobernador del central estado de Puebla para las elecciones del 2 de junio.

Al resolver la impugnación presentada por el senador Alejandro Armenta Mier, que también fue precandidato a la gobernación por el mismo partido, la Sala Superior del Tribunal resolvió pedirle al Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) que antes de 48 horas explique la designación de su aspirante a gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Barbosa, quien ya fue candidato de Morena en Puebla en los comicios de julio de 2018, fue elegido nuevamente como abanderado de esta fuerza política por medio de una encuesta cuya metodología y detalles no se han hecho públicos.

La resolución, que contó con tres votos a favor y tres en contra por lo que fue aprobada por el voto de calidad de acuerdo a los fundamentos legales del Tribunal, máxima autoridad electoral en el país, no cancela la candidatura de Barbosa, solo pide que detalle la metodología que se empleó para nominarlo.

El magistrado Felipe Fuentes, del organismo electoral y encargado de presentar la resolución a la impugnación, consideró que Armentar sí conoció la metodología de la encuesta y no la impugnó, por lo cual solo hace falta que Morena fundamente claramente los motivos y las razones para hacer a Barbosa candidato en Puebla.

Los magistrados que se manifestaron en contra argumentaron que no se tiene la certeza de los resultados de las encuestas que para designar candidatos ha seguido Morena, un partido que habitualmente recurre a este sistema para elegir a la mayoría de sus aspirantes a cargos de elección popular.

En la misma sesión, la sala superior del tribunal electoral confirmó por unanimidad de votos la designación de Enrique Cárdenas Sánchez como candidato a la gobernación de Puebla por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que el senador Alejandro Armenta no será registrado como aspirante de ese partido al gobierno de Puebla pues el candidato es Miguel Barbosa, y negó que haya un enfrentamiento con el legislador Ricardo Monreal.

"Por supuesto que no (será registrado), sería faltar a la ley. Primero que nada Armenta miente, no ganó la encuesta (para definir al candidato), la encuesta la ganó Miguel Barbosa en forma arrasadora", dijo la dirigente quien aclaró que el Tribunal Electoral federal no pidió reponer el proceso.

Lo que el Tribunal pide, precisó, es que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fundamente cómo se hace el procedimiento y es sólo un trámite para completar. Armenta está profundamente equivocado o, "en verdad me parece muy penoso", queriendo engañar, sostuvo.

"Pero no está en duda ni nada. Miguel Barbosa es el candidato de Morena", insistió Polvensky en entrevista con José Cárdenas Informa y puntualizó que se han dicho mentiras sobre Barbosa; "es una vergüenza, yo nunca creí que hubiera tanta bajeza en la política, de verdad estoy impresionada".

Manifestó sus dudas de que detrás del "plan muy orquestado" contra Barbosa esté el senador Ricardo Monreal. "Yo creo que no es así, voy a decir que después de todas las mentiras que he oído que ha dicho Armenta ya la verdad me hace dudar". "Cuando lo oigo (a Armenta) mentir con esa facilidad yo no puedo creer que Ricardo Monreal, que es un político pues de muchos años, un político muy hecho y muy versado, caiga en esas jugarretas, en esas mentiras, que son un absurdo total", añadió.

Candidatura legítima, presume PRI

Luego de conocerse el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a la candidatura de Luis Miguel Barbosa Huerta, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino, dijo ser el único que representa una candidatura legítima.

En entrevista, el aspirante priista repitió lo que ha declarado en los últimos días, que él es la única opción limpia y transparente para los poblanos, de cara a la jornada electoral extraordinaria del próximo 2 de junio.

Dijo que siempre ha sido respetuoso de los procesos internos de todos los partidos políticos y que "nunca he metido mi cuchara, pero la candidatura que yo represento es legítima y va creciendo en todo el estado".Producto de la

imposición

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el método de elección del candidato a la gubernatura de Puebla de Morena, confirma que el proceso interno de ese partido fue "tramposo y turbio", apegado a toda la actuación política de esa organización política. A través de un comunicado, Marko Cortés y la presidenta estatal panista, Genoveva Huerta, señalaron que el fallo de Tribunal también deja en claro que Miguel Barbosa es producto de la imposición de grupos o facciones, por lo que su candidatura solo representa incertidumbre, desconfianza, corrupción y arbitrariedad. El líder panista dijo que Barbosa es producto de la imposición, solo representa incertidumbre, desconfianza, corrupción y arbitrariedad, por eso el Tribunal Electoral consideró que la resolución sobre su elección como candidato confirma un proceso interno tramposo y turbio. Ambos panistas aseguraron que, ante esa situación, el candidato del PAN, Enrique Cárdenas, es la mejor opción para Puebla y sus habitantes, porque representa la transparencia, la claridad y la alternativa honesta para gobernar Puebla.