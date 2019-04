Subastarán auto y botas de Reynolds

Uno de los autos favoritos de Burt Reynolds saldrá a subasta en junio junto algunas de sus botas de vaquero, sombreros, chaquetas deportivas y otros artículos, anunció ayer la casa Julien's.

La subasta de dos días en Beverly Hills, autorizada por la familia del actor, se produce casi un año después de la muerte a los 82 años de una de las estrellas favoritas de Hollywood.

El ítem más destacado de la subasta es un automóvil Pontiac Trans Am de 1979 que Reynolds usó en sesiones de fotos y condujo en la carrera de cross country Run Bandit, que recrea el viaje de la película de 1977 Smokey and the Bandit. Se espera que el coche, del cual Reynolds era copropietario con su socio de negocios Gene Kennedy, alcance hasta 500,000 dólares en la subasta, dijo Julien's en un comunicado.

También saldrán a la venta dos pares de botas de vaquero de cuero, unas rojas y otras amarillas, con una estimación de venta de 800 a 2,000 dólares el par, junto con dos sombreros.

Otros artículos destacados incluyen una pintura bdel caballo favorito del actor titulada Cartouche, que tiene un precio estimado de 20 mil a 30 mil dólares.

Otras obras de arte, muebles y docenas de ítems personales también serán ofrecidos.

La subasta se realizará el 15 y 16 de junio en Beverly Hills.