AMLO agradece apertura de Trump en comercio, migración y seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "la apertura" de su gobierno para abordar el tema comercial, migratorio y de seguridad, con respeto y por medio del diálogo.

Al participar como testigo de honor en la firma del acuerdo entre la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejero Coordinador Empresarial (CCE), en el marco del U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México, el presidente López Obrador destacó: "Debo agradecer al presidente Donald Trump por estar abierto a tratar nuestros asuntos comerciales, migratorios y de seguridad y de la manera que consideró más eficaz mediante el diálogo permanente y la cooperación para el desarrollo".

Ante el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el mandatario respaldó la declaración conjunta firmada entre ambos organismos empresariales y suscribió una serie de compromisos para lograr el desarrollo conjunto.

"Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer valer un auténtico estado de Derecho, a respetar los compromisos que se hicieron para la aprobación del Tratado de Libre Comercio y a desarrollar el sureste del país".

A los empresarios estadounidenses, titular del Ejecutivo destacó que en México los contratos firmados se cumplirán a cabalidad.

Por separado, el canciller Marcelo Ebrard destacó que la instrucción del presidente López Obrador fue que se construya la mejor relación que ha tenido México con Estados Unidos en las últimas décadas, en estos próximos seis años.

"Para ello escucháramos a las y los empresarios aquí presentes que, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio y gracias a sus esfuerzos, han organizado uno de los circuitos económicos más poderosos del mundo.

"Vamos a trabajar con el sector privado y estoy seguro que sí, en seis años vamos a decir que fue la mejor relación con Estados Unidos, muchas gracias a todas y a todos; misión cumplida señor presidente", dijo.