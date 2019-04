¿Qué hizo Julian Assange?

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, permanecerá en custodia en Reino Unido hasta diciembre en espera de saber si es extraditado a Suecia por acusaciones de abusos sexuales, su audiencia será el próximo 2 de mayo.

A continuación algunos de los principales hechos que han marcado la trayectoria del controvertido hacker internacional.

Nace Julian Paul Assange, en Townsville, Queensland , en el norte de Australia, es un programador, periodista, así como activista australiano y naturalizado ecuatoriano, éste último país le retiró este jueves la ciudadanía por constatar irregularidades en el proceso de naturalización.

Julian Assange crea el portal de Internet WikiLeaks. El sitio se define como "un servicio público diseñado para proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuentan con información sensible que quieren comunicar al público". La naturaleza de sus publicaciones, sobre todo las que se refieren a material de inteligencia militar, han sido catalogadas por Estados Unidos como "una amenaza a la seguridad nacional".

La fiscalía sueca abre una investigación contra Assange por presunto acoso sexual, que pretende reabrir ahora, luego de ser cerrada en mayo de 2017, bajo el argumento de que nunca lo pudo contactar, después de que se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres.

Varios diarios internacionales como El País, The New York times, le Monde, Der Spiegel y The Guardian revelaron el contenido de documentos secretos que implican a la política exterior de Estados Unidos.

Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres que le ofreció asilo para evitar su extradición a Suecia, para responder por los delitos de abuso sexual.

Assange considera que fue reivindicado luego de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias dijo que fue detenido de manera ilegal y recomendó ser liberado y darle una compensación. El canciller británico, Philip Hammond, dijo entonces que esa recomendación era “ridícula”.

El fundador de Wikileaks señala su disposición de viajar a Estados Unidos si se respetan sus derechos, un día después de que el entonces presidente Barack Obama conmutó la pena a la exsoldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a WikiLeaks.

El Ministerio británico de Asuntos Exteriores rechaza una petición del Gobierno ecuatoriano para garantizar el estatus diplomático a Assange. Ecuador confirma que en diciembre de 2017, garantizó la ciudadanía al australiano.

Julian Assange es arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres, luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno le retiró la condición de asilo, luego de sus repetidas violaciones a las convenciones internacionales, pero el mandatario dijo que recibió la garantía de Reino Unido de no extraditar al australiano a un país donde podría enfrentar la pena de muerte.

Assange fue llevado al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, donde se declaró inocente de evadir la Justicia de ese país. La Policía Metropolitana de Londres informó que la detención del fundador de WikiLeaks, se llevó a cabo por infringir las condiciones de una fianza y en respuesta a una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos.