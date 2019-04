'Coahuila no está exento del crimen'

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que Coahuila no está exento de las capacidades que hoy tiene el crimen organizado de entrar a cualquier entidad federativa y generar los riesgos que esto conlleva.

Al cuestionarlo sobre el incremento en Torreón de homicidios dolosos en el primer trimestre de este 2019 en comparación con 2018, el mandatario señaló que en el Estado "hay un blindaje" y una fortaleza institucional.

"Que si bien es cierto se han presentado incidentes, son resueltos en su mayoría y además no se detiene la lucha contra el crimen organizado y además la actuación para que ellos no permanezcan aquí en Coahuila", dijo.

Comentó que el aumento de algún delito "no precisamente significa que hoy se genere más que otros años, tiene un significado, que hoy sí hay cultura de denuncia, que haya además para quien denuncia un delito una garantía de poder hacerlo y que se combata con toda la discreción y además no haya consecuencias y que también se está atacando algo que hoy no solamente queda en la pura denuncia sino también en la judicialización de cada uno estos casos y esto implica que aumente el número como por ejemplo el narcomenudeo ".

Durante la incineración de enervantes y destrucción de objetos del delito en esta ciudad, el gobernador dijo que en Coahuila las corporaciones "no se andan echando la bolita unos a otros".

"La realidad es que todos hacemos de todo, la propia (Policía) Investigadora está en la prevención, me ha tocado que en flagrancia la Fiscalía General del Estado detiene delincuentes. Aquí el tema es trabajar en conjunto, las brigadas o las bases de operación mixta para ello fueron creadas, precisamente para que estemos los tres ámbitos de gobierno y pueda judicializarse un caso de manera expedita".

Recientemente, Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, dijo que le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar una investigación exhaustiva sobre los homicidios dolosos y agregó que se debe "reclamar" al organismo que ninguno de ellos quede impune.

Por otro lado, el gobernador reiteró que no regresarán los casinos a Coahuila dado que es una estrategia que fue implementada hace tiempo.

"No podemos correr el riesgo, la presencia de un casino es apetecible, no decimos que todos los casinos tengan la presión del crimen organizado pero aquí Coahuila fue apetecible en su momento, hubo pago de piso y con ello se generó el financiamiento del crimen organizado, no lo vamos nosotros a permitir, ni vamos a dejar que regrese ninguna de las políticas que dio origen a la presencia del crimen organizado", concluyó.