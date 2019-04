Reciben dinero pero no pagan estancias

Ahora que los padres de familia recibieron el dinero del gobierno federal, se niegan a pagar a las estancias infantiles donde sus hijos son atendidos y acusan a las encargadas de "querérselos robar"; las responsables de estos centros denunciaron que los beneficiarios han destinado ese apoyo a pagar deudas, los abonos de las mueblerías o comprar comida.

Michele Barrera, encargada de la estancia Felipe Ángeles y representante de dichas instituciones en Gómez Palacio, señaló que el nuevo esquema del gobierno pone en entredicho la permanencia de la atención a los menores en etapa de primera infancia y, sobre todo, coloca a las estancias en riesgo de desaparecer.

Y es que de los 30 menores que se atienden en esa estancia, sólo de tres se ha cubierto la aportación de los meses de enero y febrero, a pesar de que en todo ese periodo recibieron la misma atención y las encargadas tuvieron que absorber los gastos, ya que dejaron de recibir el recurso del gobierno federal.

Barrera dijo que a partir de esta semana, los padres de familia empezaron a cobrar el dinero de los cuatro meses de este año, a razón de 800 pesos por mes, pero se rehúsan a cubrir el costo por la atención que sus hijos ya recibieron, cuando únicamente se les aplicó la cuota de corresponsabilidad de 100 pesos a la semana.

"Si ya recibieron un servicio deberían pagar, pero las mamás no están conscientes de eso; no quieren soltar el dinero y lo peor, ellas mismas nos dicen que ya lo usaron para dar los abonos en las mueblerías, la alimentación de toda la quincena, vales y deudas con vecinos, en todo eso se lo han gastado pero no en la estancia ni en el cuidado de sus hijos", denunció.

Dijo que se han tenido algunos desencuentros con las madres de familia, pues aseguran que el gobierno les ha dicho que ese dinero es para ellas y ahora las acusan de querérselos quitar.

"Nos han dicho rateras, que nos queremos quedar con el dinero, pero no toman en cuenta que ese apoyo corresponde a la estancia y no es para mí ni para las encargadas, sino para las maestras que están detrás de nosotras y para la educación de los niños", señaló Michele Barrera.

La responsable de las estancias infantiles señaló que esta situación ha dado como resultado el aumento en las cuotas, así como la reducción en el número de menores por atender, ya que las instituciones no pueden solventar todos los gastos.

Mediante el programa de Estancias Infantiles que operaba a través de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora del Bienestar), las instituciones recibían 950 pesos por cada menor y este dinero se destinaba a la renta de local, pago de sueldos de maestras y gastos de luz, agua y gas, entre otros. Adicionalmente, aplicaban 100 pesos como cuota de corresponsabilidad a los jefes de familia.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador canceló este programa y empezó a entregar 800 pesos por mes para cada menor, pero sin obligar a los padres de familia a destinar ese dinero al cuidado de los hijos.

Ante la necesidad de mantener el servicio, las estancias infantiles han duplicado las cuotas y seguirán aumentando si los padres de familia no aportan lo que corresponde por la atención de los hijos.

Además de que ya tres estancias cerraron sus puertas, las 22 que siguen operando han reducido al 50 por ciento su atención, mientras que en un largo plazo podrían cerrar sus puertas por la insolvencia económica.