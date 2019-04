Acusan que jefes de familia se niegan a pagar estancias infantiles

Ahora que los padres de familia recibieron el dinero del gobierno federal, se niegan a pagar a las estancias infantiles donde sus hijos reciben atención y acusan a las encargadas de “querérselos robar”; las responsables de estos centros denuncian que los beneficiarios han destinado el apoyo a pagar deudas, los abonos de las mueblerías o comprar comida.

Michele Barrera, encargada de la estancia Felipe Ángeles y representante de dichas instituciones en Gómez Palacio, señaló que el nuevo esquema del gobierno pone en entredicho la atención a los menores en etapa de primera infancia y, sobre todo, coloca a las estancias en riesgo de desaparecer.

Y es que de 30 menores que se atienden en esa estancia, sólo de tres se ha cubierto la aportación de los meses de enero y febrero, a pesar de que los menores recibieron toda la atención en forma gratuita porque las instituciones dejaron de recibir el recurso del gobierno federal.

Barrera dijo que a partir de esta semana, los padres de familia recibieron el dinero de los cuatro meses de este año, a razón de 800 pesos por mes, pero se rehúsan a cubrir el costo por la atención que sus hijos recibieron durante enero y febrero, cuando solo se les aplicó la cuota de corresponsabilidad de 100 pesos a la semana.

“Si ya recibieron un servicio deberían pagar, pero las mamás no están conscientes de eso; no quieren soltar el dinero y lo peor, nos dicen que ya lo usaron para pagar en las mueblerías, la alimentación de toda la quincena, vales, y deudas con vecinos, en todo se lo han gastado pero no en la estancia ni en el cuidado de sus hijos”, denunció.

La responsable de las estancias infantiles señaló que esta situación ha dado como resultado el aumento en las cuotas, así como la reducción en el número de menores por atender, ya que las instituciones no pueden estar solventando todos los gastos.