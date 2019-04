Aplazan audiencia contra general por huachicol

El general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Eduardo León Trauwitz afirmó que los últimos meses han sido de angustia para él, debido a que se le investiga por posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.

La audiencia inicial, convocada este miércoles ante una jueza federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) formularía imputación al mando militar y otros 20 investigados, entre elementos de la Sedena y personal de Petróleos Mexicanos, fue aplazada durante un mes.

Esto, debido a que la FGR no había entregado copias de toda la carpeta de investigación a los implicados en el caso, lo que el general calificó como una anomalía: "Indefensión total, afortunadamente los abogados que me defienden tienen información muy importante, pero si el argumento fue que no se tenía la última parte de la carpeta el día de hoy y que por eso nos vamos a otro mes, he vivido meses de angustia".

El general informó que a raíz de la investigación en su contra, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene congeladas sus cuentas bancarias, razón por la que la Sedena le paga su salario en efectivo y confió en que el asunto no tenga fines políticos.

"Afortunadamente me están pagando en efectivo en la Secretaría de la Defensa Nacional. No me pueden depositar a mis cuentas. Vamos a esperar a ver de qué nos acusan".

En la diligencia, los abogados de los 19 imputados que comparecieron sostuvieron una discusión de dos horas con el Ministerio Público, quien señaló que los imputados omitieron acercarse a la fiscalía para conocer la carpeta de investigación, razón por la que no podía efectuarse la audiencia, pese a que desde febrero pasado afirmó a la jueza de Control que tenía todos los elementos necesarios para formular imputación.

La jueza Angélica Lucio Rosales consideró que ante tales manifestaciones quedó evidenciado que la FGR violentó el principio de igualdad de las partes porque hubo una falta de lealtad por parte del Ministerio Público de la Federación. "Queda evidenciado que la Fiscalía no ha cumplido con el deber de proporcionar copia de la carpeta de investigación a todos y cada uno de los imputados", afirmó la jueza.

En consecuencia, ordenó al Ministerio Público que entregue copia impresa y digitalizada de los 16 tomos de la carpeta, que constan de 900 fojas cada uno, a los 21 imputados y lo apercibió que de no hacerlo le impondrá una multa y dará vista a su superior jerárquico.

León Trauwitz fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto durante su administración en el Estado de México y de marzo de 2014 a junio de 2018 solicitó licencia en la Sedena para incorporarse a trabajar como Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex.

La FGR lo investiga por supuestamente haber permitido acciones que favorecieron la sustracción ilegal de hidrocarburos. Antes de aplazar la audiencia la jueza Lucio Rosales, administradora del Centro de Justicia Penal Federal, ordenó al Ministerio Público iniciar una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción contra quien resulte responsable por la filtración de los nombres de los servidores públicos investigados por posibles vínculos con el huachicol.