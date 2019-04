'Truenan' a los automovilistas

La Dirección de Tránsito y Vialidad consideró que la ciudadanía de Torreón está reprobada en materia de vialidad pues mientras en la expedición de las licencias de conducir no se haga un examen de conocimientos sobre seguridad y protección vial como sucede en Estados Unidos "esto va a ser igual y aparte hay poca conciencia cívica".

Pedro Luis Bernal Espinosa, titular de la dependencia, dijo que lo más crítico es que los conductores no respetan los límites de velocidad sobre todo en la carretera Torreón-San Pedro y el bulevar Nueva Laguna "las que son más amplias y que tienen mayor circulación".

"Estamos reprobados en cuestión de vialidad, yo lo he repetido hasta el cansancio, mientras que en la expedición de las licencias no se haga un examen de la normatividad, no se le haga un examen a la persona de las cuestiones periciales de ponerse detrás de un volante, que se les haga un examen como en Estados Unidos, pues esto va a seguir igual, hay muy poco respeto por los límites de velocidad", sostuvo.

Esto lo dio a conocer luego de que se le cuestionara sobre la propuesta que hiciera el Consejo Consultivo de Vialidad y Movilidad para modificar los límites de velocidad máxima en el bulevar Ejército Mexicano (periférico) y la autopista Torreón-San Pedro pasando de 60 a 80 kilómetros por hora en estas vías.

La propuesta incluye la modificación de la señalética y posiblemente la desaparición del Operativo Carrusel, según el presidente del Consejo de Vialidad, Pedro García Aranda.

"Yo me supongo que si se aprueba este cambio al límite de velocidad en la ciudad de Torreón, vamos como institución, como Ayuntamiento a llevar a cabo una campaña de concientización y pues también vamos a seguir con el Operativo Carrusel en el periférico que ya sería a 80 kilómetros por hora y también reforzaríamos la campaña del radar en la autopista Torreón-San Pedro", expresó.

Bernal Espinosa dijo que "es una lástima que la sociedad entienda a base de castigos porque bueno, la infracción es un castigo, así sucedió cuando se implementó el uso del cinturón de seguridad, primero se implementó de forma voluntaria y no dio resultado hasta que se metió la multa bueno, entonces sí las personas empezaron a usarlo y se hizo una práctica generalizada.

Yo espero que en este asunto de las velocidades que muy probablemente se autorice que tomemos conciencia con respecto a los límites".

Recientemente, el alcalde Jorge Zermeño dijo que en vialidades primarias "nadie circula a 60 por hora esa es la realidad. No se puede pedir a la gente en el periférico, en la Torreón-San Pedro que vayan a 60 por hora, no lo hacen".

"Yo creo que hay que buscar que en esas vialidades el límite pueda ser a lo mejor de 80 por hora, ya lo hemos platicado con los regidores y en el resto de la ciudad, en el interior, en las calles, en las colonias, mantener la velocidad de 60 por hora", mencionó.

En este sentido, Zermeño declaró que se estaría revisando el Reglamento de Movilidad.