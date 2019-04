De la colonia Filadelfia a La Voz Azteca

En la colonia Filadelfia de Gómez Palacio vive un joven que está trabajando duro para destacar en la música. Su perseverancia lo ha llevado a ser parte de La Voz Azteca.

El día a día de Joab Zúñiga ha dado un giro de 180 grados desde que apareció cantando Durmiendo con la luna en dicho programa y logró que Lupillo Rivera volteara su silla para incorporarlo a su equipo.

En pleno bulevar Miguel Alemán, justo en el monumento a la Torre Eiffel, Joab ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón, donde habló de sus inicios en la cantada y cómo se siente al formar parte de La Voz.

Como es fan del Santos Laguna, lució un jersey del equipo.

´ ¿Cómo estás?

Muy contento de representar a Gómez Palacio en La Voz Azteca. Me siento emocionado y espero que me llamen para las siguientes etapas.

´ Cantaste Durmiendo con la luna, de Elefante. ¿Por qué?

"Me gusta mucho esa rola porque siento que hace lucir mi voz".

´ ¿Qué sentiste cuando volteó su silla Lupillo?

"Me sentí bien porque dije 'ya estoy del otro lado'. Me acuerdo del momento y se me pone la piel chinita".

´ ¿Qué problema tuviste para trasladarte de La Laguna a CDMX?

Fue un conflicto para cuadrar los vuelos con la premura del tiempo, entonces mi mamá me dijo 'vete ya, como sea', por lo que ella me ayudó a pagar los boletos de un autobús y así poder irme para allá.

´ Tras tu aparición en la pantalla de Azteca, ¿qué te dice la gente en redes sociales?

He recibido mucho apoyo de gente de La Laguna. Me da gusto que se sientan orgullosos por lo que estamos haciendo. Me preguntan de mis proyectos, de cómo es estar en La Voz frente a los coaches.

´ Llegar a La Voz es un logro, pero no te asegura un lugar en los escenarios…

Así es, es una plataforma espectacular.

Te da la opción de hacer relaciones y contactos, sin embargo, depende de uno seguir trabajando y de saber enfocar el vuelo que agarras en el programa. Tengo que seguir laborando con mis proyectos.

´ ¿Si te saliera una oportunidad de irte a trabajar a CDMX dejarías todo lo que tienes aquí?

Yo creo que sí. Consideras lo que dejas atrás y sabes por qué lo estás haciendo, y entonces dices 'vamos'. Hay que perseguir los sueños a como dé lugar.

´ Antes de que llegara tu oportunidad en La Voz Azteca, ¿llegaste a pensar en tirar la toalla?

Fíjense que uno se enfrenta a muchas cosas en este rollo.

Sigues un camino que siempre te pone a dudar de si verdad es por aquí o no, siempre estás pensando en qué más puedes hacer, pero creo que la pasión que me da el cantar me llena de una manera que no me dan ganas de renunciar por más que pueda batallar.

´ ¿Has llegado a llorar por alguna frustración relacionada con esta carrera?

Sí, creo que me he sentido frustrado al grado de llorar. Ves a tus amigos, cómo van desarrollándose en su aspecto laboral y obvio te da gusto, pero pues luego te preguntas '¿y yo cuándo'; entonces sí he vivido momentos de tensión, pero cuando te enfrentas al público o a un escenario confirmo que esto es lo mío y lo quiero seguir haciendo.

´ ¿En qué momento te diste cuenta de que lo tuyo era la música?

Empecé hace unos 11 años en una iglesia cristiana en Lerdo. Ahí fue el acercamiento más serio que tuve con la música, hice una banda cristiana y luego realicé otros proyectos musicales escolares y de composición.

´ ¿Cuál género dominas?

El pop, las baladas.

´ ¿Dónde vives?

Soy de la colonia Filadelfia, nací y crecí aquí en Gómez Palacio.

´ ¿También das clases?

Sí, en una escuela secundaria de Lerdo.