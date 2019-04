Red de Mujeres desconocen diagnóstico sobre violencia elaborado por Implan

Red de Mujeres de la Laguna desconocen diagnóstico sobre la violencia elaborado por el Municipio a través del Instituto de Planeación y Competitividad (Implan), al considerar que no tiene experiencia sobre violencia con perspectiva de género.

El diagnóstico fue una de las recomendaciones para no emitir la Alerta de Violencia de Género y eso permitiría diseñar acciones de prevención.

"Leímos con gran interés el producto final entregado públicamente hace unos días, ya que consideramos que de ahí saldrán las líneas de acción políticas municipales para prevenir y atender en el nivel de su competencia la violencia hacia las mujeres de todos los grupos etarios".

Comentaron que dicho diagnóstico no cumplió con los resultados esperados, pues además el organismo encargado de realizarlo no es el idóneo, incluso en algunos apartados se incurrió en copiar estadísticas.

"Sabemos que el Implan no tiene experiencia y no tiene especialidad en hacer diagnósticos en género y violencia y la metodología no es la adecuada, hay inconsistencias en todos los apartados" dijo Adriana Romo.

Para hacer un análisis del trabajo solicitaron la asesoría de Moisés Domínguez Pérez de México, sociólogo y maestrías en género, políticas públicas derechos y justicia, cuyo opinión es objetiva y apegada al diagnóstico.

En tanto que Ariadne Lamont dijo que es un trabajo costoso y mal hecho que llevará a la implementación de políticas públicas equivocadas.

"En conclusión, sin conocer el monto destinado para pagar dicho diagnóstico, consideramos que fue un desperdicio de tiempo y recursos públicos y fue en detrimento del estudio, haber concluido tanto sin necesidad y sobre todo con inadecuada metodología. Recomendamos tomar algunos datos expuestos con un enfoque nuevo y rehacer el diagnóstico, de acuerdo a las precisiones metodologías señaladas y con perspectiva de género", puntualizó.