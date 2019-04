Bukele excluye de investidura a Venezuela y otros países

El secretario general del partido Movimiento Nuevas Ideas, Federico Anliker, uno de los hombres más allegados a Bukele, dijo ayer en un programa de entrevistas de la televisión local que el próximo gobierno será parte de un grupo de países democráticos que creen en las elecciones y en la democracia y "estos tres países son cuestionados, por ello no son invitados".

"La información es correcta: Juan Orlando Hernández (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), y Nicolás Maduro (Venezuela), no están invitados a la toma de posesión", publicó más tarde Bukele en su cuenta oficial de Twitter.

En une entrevista exclusiva con AP luego de ser declarado presidente electo, Bukele, manifestó que "no apoyamos dictaduras, lo hemos dicho en el pasado y lo mantengo, para nosotros la elección que se dio de Nicolás Maduro, la última elección, no fue una elección democrática, fue prácticamente una pantomima de una elección. Nosotros no tenemos el poder geopolítico, pero no reconocemos dictadores sean de derecha o de izquierda". (AP)